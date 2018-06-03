Состав сборной России на чемпионат мира, Овечкин и Кузнецов сделали еще шаг к Кубку Стэнли

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру воскресенья, 3 июня.

ЧЕМПИОНАТ МИРА. Сборная России объявила состав на чемпионат мира-2018. Без Ташаева, Рауша и Нойштедтера

Сборная России объявила окончательную заявку на чемпионат мира-2018. В состав команды вошли 23 футболиста.

Кубок СТЭНЛИ. Смертельный удар "Вашингтона". Художник Кузнецов превратился в былинного героя

В третьем матче финала Кубка Стэнли "Вашингтон" обыграл "Вегас" (3:1) и повел в серии со счетом 2-1. Корреспондент "СЭ" анализирует итоги встречи.

ТРАНФЕРЫ. "Монако" – супервариант для Головина. Смотрите сами

По информации "СЭ", "Монако" готов заплатить за 22-летнего полузащитника ЦСКА и сборной России Александра Головина 17-18 миллионов евро. Корреспондент "СЭ" считает, что такой вариант продолжения карьеры может пойти молодому хавбеку только на пользу.

ПОКУПКА. Новый защитник ЦСКА. Он и правда так хорош?

Чем примечателен исландский защитник Хердур Магнуссон, который в шаге от перехода в ЦСКА? И сможет ли Виктор Гончаренко инсталлировать его в оборону?

СБОРНАЯ РОССИИ. "Гранат сыграл достойно". Российские сборники своих не сдают

Сборная России провела тренировку.

ПЕРЕХОД. Лучший персональщик КХЛ едет покорять НХЛ

"СЭ" рассказывает о переходе защитника ЦСКА Богдана Киселевича во "Флориду".

БИАТЛОН. IBU не восстановил статус России

Завершившийся в австрийском Леоганге исполком Международного союза биатлонистов (IBU) принял решение не восстанавливать полноценное членство в организации Союза биатлонистов России.