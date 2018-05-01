Состав сборной на хоккейный ЧМ, пятая колонна в "Локомотиве", Россия без большого биатлона

Владислав ГАВРИКОВ (слева) вошел в состав сборной, которая осталась без Вячеслава ВОЙНОВА, Сергея ПЛОТНИКОВА и Ильи КОВАЛЬЧУКА (слева направо). Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру вторника, 1 мая.

ЧЕМПИОНАТ МИРА. Чемпионы КХЛ сборной не нужны

Тренерский штаб сборной России объявили расширенный состав команды для участия в чемпионате мира в Дании. В нем не нашлось места взявшим Кубок Гагарина хоккеистам "Ак Барса". Это правильно?

СПИСОК-2. Сборная России, которая не едет на чемпионат мира

Наша национальная команда по разным причинам недосчиталась ряда сильных хоккеистов. Можете сравнить их состав с тем, что выбрал главный тренер Илья Воробьев. И ответить на вопрос об альтернативной сборной: она сильнее нынешней?

ЛИДЕР. Справится ли "Локо" с нервами и пятой колонной?

"Локомотив" в понедельник проиграл "Краснодару", но может стать чемпионом в следующем туре. Игорь РАБИНЕР – о лидере российской премьер-лиги (и его проблемах).

ИНТРИГА. А если "Спартак"? Это будет легендарно

Несмотря на поражение от "Краснодара", "Локомотив" сохраняет великолепные шансы на чемпионство – в оставшихся турах ему хватит двух ничьих или одной победы. Но и провал реален.

ИНСАЙДЫ. Семин и пятая колонна: как "Локо" упускает титул

Команде Юрия Семина не удается финиш золотого сезона. Сергей ЕГОРОВ рассказывает, что происходит в "Локомотиве", который, имея большой отрыв от конкурентов, его почти растерял.

ТРЕНЕР. Манчини в шаге от сборной Италии?

Как пишет Corriere dello Sport, главный тренер "Зенита" Роберто Манчини официально возглавит "Скуадру адзурру" уже в мае. Скоро все решится.

ПОБЕДА. Павел Погребняк: "После игры с "Баварией" Аршавин сказал: "Я вам не нужен"

10 лет назад "Зенит" разгромил "Баварию" в полуфинале Кубка УЕФА – 4:0 в Санкт-Петербурге после 1:1 в Мюнхене. Интервью "СЭ" дал один из героев матча.

КАЛЕНДАРЬ. Россию оставили без биатлона. Совсем

В опубликованном на официальном сайте Международного союза биатлонистов календаре на сезон-2018/19 не планировалось и нет ни одного старта в России. И ждать изменений к лучшему не стоит.

ТОЧКА. Подчуфарова перенеслась в другую сферу

Невзошедшая звезда российского биатлона в 25 лет прекратила попытки возобновить карьеру. Ее послание в Инстаграме вышло грустным и приводит к конкретному выводу.