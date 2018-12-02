Соперники России в отборе Евро, Ещенко против Карреры и фанатов, деревянный старт биатлонистов

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру воскресенья, 2 декабря.

ЖЕРЕБЬЕВКА. Группа жизни? Скажите это Черчесову, он будет в ярости

В Дублине прошла жеребьевка отборочного турнира чемпионата Европы-2020. Задача сборной России – попасть в двойку лучших в группе с Бельгией, Шотландией, Кипром, Казахстаном и Сан-Марино.

ТРЕНЕР. Черчесов рассказал, что сделал сразу после жеребьевки

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал обозревателю "СЭ" Игорю Рабинеру итоги жеребьевки отбора Евро-2020. Реакция игроков сборной от Дзюбы до Камболова и другие новости – в нашем онлайне.

ЗАЯВЛЕНИЕ. Ещенко атаковал Карреру. И фанатов

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко дал громкое интервью клубной пресс-службе. "СЭ" выбрал главные цитаты из материала, опубликованного в день дерби с "Локомотивом" под заголовком "Думал, золото выиграл "Спартак". Оказалось – Каррера". В интервью досталось и бывшему итальянскому тренеру красно-белых, и фанатам. Причем не только за Глушакова.

ЧТО ЭТО БЫЛО. "Спартак" разжигает конфликт. И все еще бьется с тенью Карреры

Особое мнение Дмитрия Зеленова о выступлении Ещенко – здесь. Реплика Сергея Егорова о том, почему все это выглядит дико, – здесь. Ответ одного из лидеров фанатов – здесь. Гнев на Ещенко болельщики лично пока выплеснуть не могут – игрок пропускает дерби из-за травмы, но есть соцсети и все равно остается трибуна стадиона.

БИАТЛОН. У России – деревянная медаль

В словенской Поклюке стартовал первый этап нового сезона Кубка мира. После синглмикста, в котором российская пара была седьмой, наша команда стала четвертой в смешанной эстафете. Позади – Финляндия, Норвегия и Швеция с Самуэльссоном, а победила Франция.

ЛЫЖИ. Большунов отступает. Он больше не лидер Кубка мира

Этап в Лиллехаммере сложился для лидера сборной России не так, как хотелось бы. Александр Большунов не сумел попасть в тройку ни в одной из норвежских гонок Кубка мира.

БОКС. Грязные танцы. Фьюри и Уайлдер не выявили победителя

В Лос-Анджелесе состоялся бой за титул чемпиона мира в тяжелом весе между Деонтеем Уайлдером и Тайсоном Фьюри. Обсуждать то, что случилось на ринге, будут еще долго.

НХЛ. Малкин нарывался на драку, Тарасенко выгнали за буйство, Кучеров – третий бомбардир НХЛ

Победная шайба Александра Радулова, обидное поражение "Питтсбурга" в дерби штата Пенсильвания, дисциплинарный штраф Тарасенко. По итогам игрового дня НХЛ и без Овечкина в обзоре "СЭ" много интересного.

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