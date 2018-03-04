Снежное дерби "Локомотива" и "Спартака", внезапная смерть Давиде Астори

ДЕРБИ. Глубокая заморозка
"Локомотив" и "Спартак" в центральном матче первого весеннего тура чемпионата России голов не забили. Погода не дала командам показать содержательный футбол, а зрителям – увидеть игру с мячом на поле.
ТРЕНЕР. Юрий Семин: "Игнатьев сотворил чудо!"
Главный тренер "Локомотива" заявил, что в сложившихся погодных условиях ничья со "Спартаком" – нормальный результат для его команды. Его визави Массимо Каррера был готов пожать руки футболистам за игру в такой ситуации.
СКАНДАЛ. Что хотели показать фанаты "Спартака"
Фанаты "Спартака" перед дерби сообщили, что президент "Локомотива" Илья Геркус запретил им организовать перфоманс на трибунах стадиона в Черкизове. В распоряжении "СЭ" оказалась фотография проекта шоу, которое было согласовано с РФПЛ.
ПРОБЛЕМА. Соло со свистком. Почему Манчини прав
Главной темой матча "Зенит" – "Амкар" (0:0) стали действия судьи Владимира Сельдякова, который принял множество странных решений. И это серьезная проблема.
ЭКСПЕРТ. Александр Мостовой: "Спартаковского стиля у команды Карпина не увидел"
Бывший полузащитник "Спартака" и сборной России – о матчах 21-го тура чемпионата России. В том числе о победе "Краснодара" Игоря Шалимова над "Ростовом" в первой донской игре Валерия Карпина. Александр Мостовой разобрал южное дерби двух хороших знакомых, родившихся в один день одного года.
ТРАГЕДИЯ. Капитан "Фиорентины" умер во сне
Страшная новость из Италии: 31-летний капитан "Фиорентины", защитник сборной Давиде Астори утром был найден мертвым в номере отеля в Удине, куда вместе с клубом приехал на гостевую игру чемпионата. Просто шок.
МНЕНИЕ. Олимпийцы продают машины. И правильно делают
Внедорожники, которые полагаются призерам Олимпиады в Пхенчхане, снова вызвали скандал – некоторые спортсмены пытаются избавиться от дорогих подарков. Но обозреватель "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ поступил бы на месте олимпийцев точно так же.
ОГОНЬ. "Министерство ничего для нас не делает, а половину федерации нужно разогнать!"
Жесткие откровения знаменитого тренера российских прыгунов в высоту Евгения Загорулько. Очень жесткие.
БОКС. Дуплетом – по титулам. Бивол и Ковалев бьют конкурентов
Два россиянина провели в Нью-Йорке успешные защиты своих титулов. Сергей Ковалев оставил у себя пояс WBO, победив Игоря Михалкина, а Дмитрий Бивол сохранил титул WBA, отправил в нокаут Салливана Барреру.
ХОККЕЙ. 40 голов Овечкина и волшебный пас Кузнецова
Пока в КХЛ стартовал перегруженный по числу матчей в один день плей-офф, в НХЛ состоялась не менее насыщенная ночь. Никита Кучеров вернулся и вместе с "Тампой" отжег в игре с "Филадельфией", а Александр Овечкин выбил новый сезон с 40 голами.
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лохом повезло НЕ БЫТЬ ВАМ ЧЕМПИОНАМИ НИКОГДА
20:39 4 марта