Снежное дерби "Локомотива" и "Спартака", внезапная смерть Давиде Астори

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру воскресенья, 4 марта.

ДЕРБИ. Глубокая заморозка

"Локомотив" и "Спартак" в центральном матче первого весеннего тура чемпионата России голов не забили. Погода не дала командам показать содержательный футбол, а зрителям – увидеть игру с мячом на поле.

ТРЕНЕР. Юрий Семин: "Игнатьев сотворил чудо!"

Главный тренер "Локомотива" заявил, что в сложившихся погодных условиях ничья со "Спартаком" – нормальный результат для его команды. Его визави Массимо Каррера был готов пожать руки футболистам за игру в такой ситуации.

СКАНДАЛ. Что хотели показать фанаты "Спартака"

Фанаты "Спартака" перед дерби сообщили, что президент "Локомотива" Илья Геркус запретил им организовать перфоманс на трибунах стадиона в Черкизове. В распоряжении "СЭ" оказалась фотография проекта шоу, которое было согласовано с РФПЛ.

ПРОБЛЕМА. Соло со свистком. Почему Манчини прав

Главной темой матча "Зенит" – "Амкар" (0:0) стали действия судьи Владимира Сельдякова, который принял множество странных решений. И это серьезная проблема.

ЭКСПЕРТ. Александр Мостовой: "Спартаковского стиля у команды Карпина не увидел"

Бывший полузащитник "Спартака" и сборной России – о матчах 21-го тура чемпионата России. В том числе о победе "Краснодара" Игоря Шалимова над "Ростовом" в первой донской игре Валерия Карпина. Александр Мостовой разобрал южное дерби двух хороших знакомых, родившихся в один день одного года.

ТРАГЕДИЯ. Капитан "Фиорентины" умер во сне

Страшная новость из Италии: 31-летний капитан "Фиорентины", защитник сборной Давиде Астори утром был найден мертвым в номере отеля в Удине, куда вместе с клубом приехал на гостевую игру чемпионата. Просто шок.

МНЕНИЕ. Олимпийцы продают машины. И правильно делают

Внедорожники, которые полагаются призерам Олимпиады в Пхенчхане, снова вызвали скандал – некоторые спортсмены пытаются избавиться от дорогих подарков. Но обозреватель "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ поступил бы на месте олимпийцев точно так же.

ОГОНЬ. "Министерство ничего для нас не делает, а половину федерации нужно разогнать!"

Жесткие откровения знаменитого тренера российских прыгунов в высоту Евгения Загорулько. Очень жесткие.

БОКС. Дуплетом – по титулам. Бивол и Ковалев бьют конкурентов

Два россиянина провели в Нью-Йорке успешные защиты своих титулов. Сергей Ковалев оставил у себя пояс WBO, победив Игоря Михалкина, а Дмитрий Бивол сохранил титул WBA, отправил в нокаут Салливана Барреру.

ХОККЕЙ. 40 голов Овечкина и волшебный пас Кузнецова

Пока в КХЛ стартовал перегруженный по числу матчей в один день плей-офф, в НХЛ состоялась не менее насыщенная ночь. Никита Кучеров вернулся и вместе с "Тампой" отжег в игре с "Филадельфией", а Александр Овечкин выбил новый сезон с 40 голами.