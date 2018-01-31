Смолов остался, Дзюба ушел, "Арсенал" удивил

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру среды, 31 января.

НАПУТСТВИЕ. "Вы – наш капитан". Российские олимпийцы у Путина

Президент России Владимир Путин в среду принял спортсменов, которые поедут на Олимпиаду в Пхенчхан от России. Олимпийские атлеты из России – так называется наша команда после санкций МОК – пообщалась с главой государства в резиденции Ново-Огарево. Там же находился наш спецкор "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.

ЭКСКЛЮЗИВ. Александр Селихов: "Если "Спартак" предложит пожизненный контракт, подпишу не задумываясь"

Корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ на сборе "Спартака" в Марбелье вручил вратарю Александру Селихову приз лучшему игроку красно-белых в ноябре. Награда была учреждена партнером московского клуба осенью 2017 года. После награждения Селихов дал "СЭ" обстоятельное интервью.

КОНКУРЕНТ. Что нужно знать о Ханни. Плюсы и минусы новичка красно-белых

"Спартак" объявил о подписании контракта с полузащитником "Андерлехта" Софьяном Ханни. "СЭ" разбирает сильные и слабые стороны новичка, а также рассуждает о том, кого он может заменить в составе москвичей.

ГЛАВНЫЕ ТРАНСФЕРЫ. Дзюба – в Туле, Обамеянг – в Лондоне

Сегодня в Европе закрывается трансферное окно. На флажке по традиции случается много сделок – вот и лондонский "Арсенал" сделал рекордную покупку в своей истории. Произошли интересные переходы и в России. Все трансферы в нашей live-трансляции.

ВОТ ЭТО ПОВОРОТ. "Дело Вернблума" рассмотрят повторно. Грозит ли шведу дисквалификация?

Сегодня председатель контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил "СЭ", что КДК повторно рассмотрит эпизод матча 16-го тура чемпионата России "Локомотив" – ЦСКА (2:2), когда на 90+2-й минуте Игорь Денисов упал на газон после контакта с Понтусом Вернблумом. Неожиданную новость разбирает наш эксперт Александр БОБРОВ.

ИНСАЙДЫ. Шандор Варга: "Венгер спрашивал меня и Черчесова о Смолове"

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов останется до конца сезона на юге России, хотя у клуба были предложения из Европы. Вот и сам форвард объяснил, почему не покинул "быков". Эту новость и другие мы обсудили с известным агентом. Он рассказал о возвращении Ахмеда Мусы в ЦСКА, нецелесообразности перехода Квинси Промеса в "Саутгемптон" и интересе Арсена Венгера к Смолову.

КАМБЭК. "Муса, беги!" Каким вы могли не знать форварда ЦСКА

Форвард Ахмед Мусса накануне вернулся в ЦСКА из "Лестера". "СЭ" вспоминает непростой путь нигерийского нападающего и рассказывает малоизвестные факты о нем.

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