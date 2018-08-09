Смолов – игрок "Локо", нападение на российских журналистов в Греции и нокдаун "Спартака"

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру четверга, 9 августа.

ОФИЦИАЛЬНО. Смолов в "Локомотиве" – это здорово для всех

Бывает так, что у команды мощная атака, а сильного нападающего нет. Это как раз про "Локомотив". В предыдущих сезонах Юрий Семин пробовал на острие Фарфана, Алексея Миранчука, посещал в лазарете Ари и мучился с неказистым Эдером. Мощный, забивной нападающий оставался последним недостающим элементом пазла. В остальном-то команда – ух! С чемпионом мира на борту. И теперь такой исполнитель у "Локо" есть. Федор Смолов – официально в составе чемпионов.

ЭКСКЛЮЗИВ. Федор Смолов: "Моя зарплата в "Локо" чуть меньше, чем в "Краснодаре". Но ради Лиги чемпионов можно потерпеть"

Лучший российский нападающий последних лет перешел из "Краснодара" в "Локомотив", а следом дал интервью "СЭ". В нем он рассказал, почему решил сменить клуб, какие цели перед собой ставит и почему все-таки "Локомотив".

ПЕРВАЯ СЕРИЯ. "Спартак" в нокдауне

Красно-белые быстро забили два гола в Греции, но начисто провалили концовку первого тайма, в котором пропустили трижды. После перерыва добыть хотя бы ничью команде Массимо Карреры также не удалось. Теперь нужно непременно побеждать на "Открытие Арене" 14 августа. Первая серия 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов проиграна.

СКАНДАЛ. Беспредел в Салониках! Атака на журналистов

Фанаты ПАОК у входа в ложу прессы стадиона "Тумба" напали на российских журналистов, в числе которых был и спецкор "СЭ". Хулиганы разбили его телефон, при этом сотрудники полиции бездействовали. Наша газета готовит официальную бумагу, которая будет направлена в УЕФА. Мы уверены, что такое не должно оставаться безнаказанным. Требуем от УЕФА разобраться в безобразной ситуации!

ЖЕСТКО. "Фанаты ПАОК наработали на полноценную дисквалификацию"

Обозреватель "СЭ" Игорь РАБИНЕР эмоционально отреагировал на события матча 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов ПАОК – "Спартак" (3:2). В частности, наш автор очень надеется, что нападение фанатов ПАОК на российских журналистов будет стоить греческой команде дисквалификации стадиона. И симметричного запрета фанатам греков на посещение матча в Москве.

ИНСАЙДЫ. Аргентинцы "Зенита". Что с ними сделает Рибалта

Ровно год назад "Зенит", потратив за трансферное окно около 80 миллионов евро (по данным transfermarkt.de), заполучили пятерых аргентинских футболистов, часть из которых имеет и итальянский паспорт – защитник Маммана, полузащитники Паредес, Ригони, Краневиттер и форвард Дриусси. Это были инвестиции в будущее – спустя год большинство игроков в цене как минимум не сбавили, это по-прежнему хороший актив "Зенита". Сергей ЕГОРОВ – о, возможно, главной интриге трансферного окна в "Зените".

ЛИГА НАЦИЙ. Головная боль Черчесова. У сборной России в сентябре – минус Головин, Дзагоев и вся оборона

Пару недель назад Станислав Черчесов подписал новый контракт с РФС по схеме "2+2". Первое испытание "на втором сроке" ждет главного тренера уже 7 сентября, когда Россия в гостях сыграет с Турцией в Лиге наций. А 10-го числа команду ждет контрольный матч с Чехией в Ростове-на-Дону. Кто вообще будет играть за национальную команду в матче Лиги наций против Турции, учитывая обилие травм?

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