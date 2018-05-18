Смазанный дебют Воробьева, тренд Гинера и срок отъезда Смолова

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру пятницы, 18 мая.

ЧМ-2018. Сборную удалили

Это было очень больно. Впервые с 2013 года сборная России осталась без медалей чемпионата мира. Смириться с обиднейшим поражением в матче с самым принципиальным соперником сразу невозможно. На фоне звездных канадцев наша команда с небольшими оговорками смотрелась ничуть не хуже. Так почему же мы проиграли?

РАССУЖДЕНИЯ. Удаление Капризова: судьи прибили Россию или все честно?

В овертайме четвертьфинального матча Россия – Канада при счете 4:4 судьи удалили российского нападающего Кирилла Капризова – за удар соперника клюшкой (форвард в конце смены пытался остановить подключившегося к атаке защитника Дарнелла Нерса). "Кленовые листья" смогли в третий раз реализовать большинство. "СЭ" собрал главное о ключевом эпизоде овертайма и всей игры.

МОЛОДЕЖЬ. Гинер и ЦСКА задали тренд. Пойдет ли по этому пути "Спартак"?

В прошедшем сезоне ЦСКА доказал: в чемпионате России можно добиваться больших побед со своей молодежью. И вовсе не обязательно тратить на трансферном рынке десятки миллионов евро.

ЭКСКЛЮЗИВ. Александр Алаев: "В РФС понимают – мы должны выйти из группы"

Сегодня сборная России начала подготовку к чемпионату мира, до старта которого осталось меньше месяца. В преддверии турнира исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев дал большое интервью "СЭ".

ПЕРВОЕ ИНТЕРВЬЮ. Мурад Мусаев: "Смолов свиста не заслуживает"

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев дал первое большое интервью, в нем он рассказал об итогах сезона, Сергее Галицком, Федоре Смолове, Андресе Гранквисте и Павле Мамаеве. Обязательно к прочтению, и вы поймете, почему Галицкий выбрал Мусаева.

МОЛОДЕЦ. История парня из детдома, выигравшего Кубок России

Алексей Скворцов в три года попал в детский дом, а в 26 поднял над головой Кубок России по футболу. Победитель рассказал "СЭ" о своем пути. Душещипательный рассказ. Эта история – больше, чем просто спорт.

РФПЛ. Пять вещей, за которые в этом сезоне было стыдно

Нелицензионный обладатель кубка, странный календарь, домашние матчи в других городах, отмороженные и желтая карточка Смолова – "СЭ" продолжает подводить итоги чемпионата России (и Кубка тоже).

Кстати, вы можете получать такой дайджест, даже не заходя на наш сайт. Он будет приходить вам на почту – достаточно подписаться на рассылку "Вечерний "Спорт-Экспресс".