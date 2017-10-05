Сложности с ВАР в РФПЛ, победа Сирии и жуткие воспоминания о бойне в Лас-Вегасе

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру четверга, 5 октября.

ДОРОЖНАЯ КАРТА. Как в России внедрить ВАР. Предложение от "СЭ"

Новость о том, что в российском футболе грядет техническая революция, которая внесет заметные изменения в работу арбитров, вызвала бурные споры и неоднозначные отклики. Очевидно, что многие против использования в чемпионате России видеоарбитров (ВАР). Эксперт "СЭ" Александр БОБРОВ – о проблемах применения системы видеоарбитров в России и способе их решения.

ЧМ-2018. Роналду, Месси и Буффон в режиме ожидания

Рассказываем о пяти сборных, которые могут не попасть на чемпионат мира 2018 года в России. Неужели болельщики не увидят Лионеля Месси (кстати, судьба Аргентины может решиться уже сегодня ночью), Криштиану Роналду и Квинси Промеса?

СТАРТ НХЛ. Два очка Малкина, хет-трик Макдэвида и кровавая бойня

Сегодня за океаном наконец-то стартовал новый сезон в Национальной хоккейной лиге. И начался он по традиции суперинтересно. Отличились и российские звезды, но главным героем, безусловно, стал Коннор Макдэвид, он сделал то, что не удавалось никому за всю историю "Эдмонтона".

ВОПРОС. Куда пойти Квяту после "Торо Россо"?

Консультант "Ред Булла" Хельмут Марко сообщил, что Пьер Гасли может завершить нынешний сезон в "Торо Россо". Первоначально предполагалось, что француз заменит россиянина Даниила Квята на гонках в Малайзии и Японии. Где может продолжить карьеру российский пилот Даниил Квят, если окончательно расстанется со своей нынешней командой?

ОТКРОВЕНИЯ. "Я потерял дар речи". Страшная трагедия в Лас-Вегасе глазами хоккеиста

Хоккеист "Вегаса" Нэйт Шмидт в своей колонке переживает трагические события, которые потрясли Лас-Вегас. На днях, напомним, там случился самый массовый расстрел в истории страны – Стивен Пэддок открыл огонь по зрителям кантри-фестиваля из своего номера на 32 этаже отеля Mandalay Bay. Погибли 58 человек, более 500 получили ранения. Сам Пэддок покончил с собой, когда спецназ приготовился к штурму его номера.

ПОБЕДА СИРИИ. Как футбол делает то, что не могут политики

Футбол – возможно, единственное, что объединяет всех жителей Сирии, в которой уже несколько лет идет гражданская война. Сборная этой страны впервые в истории может попасть на чемпионат мира, и это станет праздником для каждого – вне зависимости от отношения к Башару Асаду. К первому стыковому матчу с Австралией – большой материал Дмитрия ЗЕЛЕНОВА.

СБОРНАЯ. Работали над тактикой. И над душой

Сборная России продолжает подготовку к контрольным матчам с Кореей и Ираном. Очередное занятие посетили дети с ограниченными возможностями здоровья. Трогательное мероприятие в медиарепортаже "СЭ".

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