Скромное лидерство "Зенита", удивительное признание Рауша и 15-миллионная игрушка Месси

Сергей Семак с "Зенитом" ушел на паузу первым в РПЛ и гарантировал клубу место в плей-офф Лиги Европы. Фото REUTERS

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру понедельника, 10 декабря.

ПЕРВАЯ СЕРИЯ. "Зенит" – первый. Но не по игре

Команда Сергея Семака проиграла "Рубину" (1:2), но все же стала "зимним чемпионом". Отрыв от "Краснодара" всего одно очко. ЦСКА, "Спартак" и "Локомотив" – тоже неподалеку. Итоги первой части сезона в премьер-лиге.

ЛЕГИОНЕР? Константин Рауш: "Не считаю себя натурализованным. Я русский"

Этот год для Константина Рауша получился очень тяжелым. Еще в январе он играл за "Кельн", где разрывался на три фронта между бундеслигой, Лигой Европы и Кубком Германии. Потом переезд в Россию, сборы с "Динамо", сборная… Организм 28-летнего футболиста не выдержал: из-за травмы спины он пропустил домашний чемпионат мира, хотя Станислав Черчесов видел его в составе. С "Динамо" тоже не все гладко – первую часть сезона команда завершила неподалеку от зоны стыковых матчей. Тем не менее, он рассказал "СЭ", как провел первый год в России.

100 ЛЕТ ЛЕГЕНДЕ. Татьяна Тарасова: "Папа шел сквозь толпу, как ледокол. А люди вырывали у него волосы"

В понедельник исполняется 100 лет со дня рождения великого тренера Анатолия Тарасова. Пронзительный монолог Татьяны Тарасовой о великом отце.

МЧМ – СКОРО. "Олег Валерьевич – очень хороший мужик. Харизма, энергетика". Брагин и Кравцов – о Знарке

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин объяснил свои решения по составу, рассказал о работе Олега Знарка в молодежке и поделился ожиданиями от молодежного чемпионата мира-2019 в Ванкувере.

ШОК. У мужской сборной России снова есть лидер. И это не Антон Шипулин

На наших глазах вершится история, в которой от счастья до драмы – один взмах лыжной палки. В воскресенье в словенской Поклюке Александр Логинов мог выиграть первую в своей карьере гонку на этапе Кубка мира. 26-летний россиянин ушел на финишный круг с последнего огневого рубежа лидером и атаковал в подъем перед заключительной 300-метровкой. Но на долю секунду потерял концентрацию, попал палкой в ботинок и растянулся на склоне, пропустив вперед двух соперников. В итоге вместо золота Логинов довольствовался бронзой.

ВАУ. Ковер-самолет футбольного бога. Новая игрушка Месси за 15 миллионов долларов

Лео Месси известен своей скромностью за пределами футбольного поля. В гламурных тусовках участия не принимает, серьги с бриллиантами не носит – ходит с чайничком мате под мышкой и гуляет с собакой по вечерам. Однако на днях аргентинское издание Doble Amarilla сообщило о том, что не так давно лидер "Барселоны" стал обладателем частного самолета стоимостью 15 миллионов долларов. Рассказываем все, что известно о новой игрушке Месси на данный момент.

ПОСЛЕВКУСИЕ. "Кихира на уровень выше многих". Слуцкая – о финале "Гран-при", Загитовой и Медведевой

Сильнейшая фигуристка мира начала нулевых, двукратный призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая – о женском катании в финале "Гран-при", который завершился в Ванкувере.

Кстати, вы можете получать такой дайджест, даже не заходя на наш сайт. Он будет приходить вам на почту – достаточно подписаться на рассылку "Вечерний "Спорт-Экспресс".