Скорострельный Овечкин, жгучий Брызгалов и феноменальный Зобнин

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру пятницы, 6 октября.

ШУТНИК. Илья Брызгалов: "Говорю американцам: "У меня есть лицензия на убийство"

В ночь со среды на четверг стартовал сезон НХЛ. Бывший голкипер сборной России Илья Брызгалов, проведший основную часть карьеры за океаном, рассказал "СЭ" о своих ожиданиях от выступления наших звезд и раскритиковал главу лиги Гэри Бэттмена.

"РАЗГОВОР ПО ПЯТНИЦАМ". Анатолий Коршунов: "В "Спартаке" лысым делать нечего!" – сказали в ЦК"

Из чемпионского состава "Динамо" 1959-го живы двое – Анатолий Коршунов да Валерий Урин. Анатолий Александрович не просто бодр и свеж, но и ежедневно ходит на службу. В тот самый особнячок у Нового Арбата, который когда-то знал каждый спортсмен. Для нас новость – легендарный "Совинтерспорт" жив! Начальники в нем те же, что и четверть века назад. Встречайте нового героя в вашей любимой рубрике "Разговор по пятницам".

ФЕНОМЕН. "Зобнин очень близок к общей группе"

Руководитель медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов в интервью "СЭ" рассказал о состоянии травмированных футболистов. И частности остановился на таких темах: в чем секрет супербыстрого восстановления Романа Зобнина, почему у красно-белых столько травм и как скоро москвичи смогут сыграть оптимальным составом – обо всем этом.

ЧМ-2018. Катастрофа голландского футбола. В чем причины

Некогда футбольная сверхдержава рискует пропустить второй крупный турнир подряд и не поехать на чемпионат мира в Россию. Это уже не частный случай – Голландия погрязла в кризисе. Рассказываем, как "оранжевые" докатились до такого плачевного состояния.

ВАУ! Хет-трик за шесть минут. Такой Овечкин нам нужен!

Умопомрачительный старт нового сезона в сильнейшей лиге мира. Не отстает и Александр Овечкин с Евгением Кузнецовым, подарившие сегодня "Столичным" гостевую победу над "Оттавой". А вот у Евгения Малкина дела идет ужасно – чемпионский "Питтсбург" уничтожен 1:10 крепким "Чикаго".

КОЛОНКА КАЗАКОВА. Возглавит ли Евсеев "Амкар"?

Агент Александр Маньяков объяснил резкий взлет "Амкара" в последних матчах возвращением в тренерский штаб пермяков Вадима Евсеева – и сделал это так убедительно, что в его точку зрения на происходящее действительно хочется верить. Постоянный колумнист "СЭ" делится инсайдами о шансах Евсеева потеснить Гаджи Гаджиева на посту главного тренера пермской команды.

ПОЧТИ КАТАСТРОФА. ЧМ-2018 останется без Месси и Аргентины?

"СЭ" рассказывает о матчах предпоследнего тура отборочного цикла ЧМ-2018 в Южной Америке, по итогам которых ситуация в таблице осталась такой же запутанной, а из числа соискателей путевок в Россию выпал только Эквадор.

Кстати, вы можете получать такой дайджест, даже не заходя на наш сайт. Он будет приходить вам на почту – достаточно подписаться на рассылку "Вечерний "Спорт-Экспресс".