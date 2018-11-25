Скандальная победа "Спартака". Что ждет Медведеву после краха. Крутой старт Большунова

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру воскресенья, 25 ноября.

СПАРТАК. Кононов сразу пошел ва-банк

"Спартак" одержал волевую победу над "Крыльями Советов" (3:1) в первом матче под руководством Олега Кононова. Кое-кто может уже сейчас найти, что из своей методички специалист успел вложить в игру новой команды.

СКАНДАЛ. Состав "Спартака". И судейство Москалева

Кононов выбором первых одиннадцати спровоцировал бурное возмущение в соцсетях: в старте вышли капитан Глушаков, Комбаров, Ещенко и Ребров, а болельщики негодовали до и во время игры. По ходу матча появились серьезные вопросы по судейству Владимира Москалева – при счете 1:0 в свою пользу самарцы не получили право на 11-метровый за игру рукой Зе Луиша.

ТРАВМА. Зобнин вне игры

По информации "СЭ", 24-летний полузащитник "Спартака" Роман Зобнин выбыл из строя до зимней паузы в сезоне из-за травмы колена. Хавбек появился на поле в матче с "Крыльями" на 72-й минуте вместо Зе Луиша, но уже на 84-й минуте ему пришлось уйти в раздевалку.

КОНКУРЕНТЫ. Карпин против "Зенита". "Краснодар" не отстает

В еще одном матче дня РПЛ "Краснодар" на своем поле красиво и уверенно разбил "Арсенал". Встреча двух бывших команд Кононова закончилась в пользу "быков" со счетом 3:0. Следом "Зенит" принимает "Ростов". И только если лидер лиги возьмет реванш у Валерия Карпина за кубковое поражение, не подпустит к себе краснодарцев.

СРЫВ. Безумие в Буэнос-Айресе

Кошмарная история сорвала ответный финальный матч Кубка Либертадорес между аргентинскими грандами "Ривер Плейтом" и "Бока Хуниорс". Все, что было в Буэнос-Айресе в субботу и ожидается в воскресенье, – в материале "СЭ".

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. У Медведевой проблемы. Что ее ждет дальше?

Двукратная чемпионка мира и серебряный призер Олимпиады Евгения Медведева дважды упала в произвольной программе французского этапа "Гран-при", осталась вне тройки лучших и главное – без финала серии. Рассказываем, что привело к краху россиянки. И объясняем, что ей можно сделать для нового взлета.

НХЛ. Овечкин наступает. Лайне убегает

"Вашингтон" одержал пятую победу подряд, обыграв "Рейнджерс" – 5:3. Снова не обошлось без голов Александра Овечкин. Российский капитан "Кэпиталз" теперь в шаге от двух канадских легенд. Следом финский нападающий "Виннипега" Патрик Лайне отправил пять шайб в ворота "Сент-Луиса", принес миллион болельщику и убежал от Овечкина.

БОКС. Готов к Усику? Лебедев выиграл второй бой за два месяца

Россиянин Денис Лебедев победил американца Майка Уилсона в Монако, остался не очень доволен своим выступлением и заявил о желании встретиться с украинцем Александром Усиком. Пока это не особенно реально, но в жизни все может быть. Еще один россиянин Дмитрий Бивол победил канадца Жана Паскаля единогласным решением судей и защитил титул чемпиона мира по версии WBA в полутяжелом весе. Но смотреть за этим было не очень интересно.

ЛЫЖИ. Большой человек. Большунову нет равных на Кубке мира!

Похоже, в мировых лыжах теперь доминирует спортсмен из России. Стартовый этап Кубка мира в финском Куусамо завершился полным триумфом наших лыжников. У женщин в спринте накануне выиграла Юлия Белорукова. У мужчин две победы одержал Александр Большунов, который завладел и желтой майкой лидера Кубка мира.

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