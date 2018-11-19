Скандал вокруг Аленичева, внутренняя кухня "Спартака" и фиаско Мамаева

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру понедельника, 19 ноября.

СКАНДАЛ. Дмитрий Аленичев: "Все, что происходит, – это неспроста"

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев сделал через "СЭ" заявление по поводу появившейся сегодня в СМИ информации, согласно которой он был задержан сотрудниками ГИБДД Красноярска – якобы 46-летний специалист управлял автомобилем в нетрезвом виде.

МОЩНЕЙШИЕ ИНСАЙДЫ. Как в "Спартак" заводят игроков. Инструкция по применению

Ровно неделю назад "Спартак" представил нового главного тренера – Олега Кононова. Презентация, в которой приняли участие вице-президент Наиль Измайлов и генеральный директор Сергей Родионов состоялась в Тарасовке. Одной важной темой разговора стал трансферный регламент клуба. О нем руководители красно-белых говорили уклончиво. Сергей Егоров детально рассказывает, как

ЗАВТРА – БИТВА. Дзюба спешит на помощь сборной

В субботу в Лиге наций Швеция обыграла Турцию (1:0). Таким образом, завтрашний матч в Стокгольме имеет решающее значение для России. Вчера в сборную экстренно вернулся Артем Дзюба. Игра против Швеции в Стокгольме внезапно стала решающей…

РАСКЛАДЫ. Станислав Черчесов: "Нас устроит ничья. Считать мы умеем"

Пресс-конференция главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова перед матчем Лиги наций с командой Швеции. Готов ли играть Дзюба? Кто будет играть в воротах? Чем опасна Швеция? Тренер ответил и на другие важные вопросы.

ПРОМАХ. Суд отказался рассматривать возможность освобождения Мамаева под залог

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, рассказал "СЭ" об отказе в освобождении подзащитного под залог. Апелляционная жалоба даже не была рассмотрена судом.

ТЕХНОЛОГИИ. За ВАР придется платить клубам. Найдут ли они деньги?

Как уже сообщал "СЭ", в премьер-лиге в понедельник, 12 ноября, состоялось совещание представителей клубов, в том числе и главных тренеров, с менеджерами лиги, на котором и была доведена последняя информация по проекту. В распоряжении "СЭ" оказалось письмо, которое Максим Рогачев, советник президента РФС по правовым вопросам, направил в премьер-лигу. Рассказываем, что ждет лигу.

АТАКА. Инфантино продает мировой футбол

В последнее время имя швейцарца Джанни Инфантино то и дело мелькает в западных СМИ – главным образом в связи со скандалами. И вот по президенту ФИФА нанесен еще один мощный удар. На этот раз материалы о нем обнародовали Suddeutsche Zeitung и WDR.

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