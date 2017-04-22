Скандал на Крестовском, разгром "Спартака" и удар по Овечкину

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру субботы, 22 апреля.

ОТКРЫТИЕ. Скандальный дебют на Крестовском

"Зенит" провел первый матч в истории нового стадиона "Санкт-Петербург". В 24-м туре чемпионата невский клуб победил "Урал" с двумя голами в концовке против оставшегося без трех удаленных игроков соперника. Корреспонденты "СЭ" – о том, что происходило на поле и вокруг него.

РАЗБОР. Что творил судья Еськов в Питере

Эксперт "СЭ" по вопросам судейства Александр БОБРОВ и известный в прошлом арбитр Сергей ХУСАИНОВ – о работе бригады Алексея Еськова в матче "Зенита" и "Урала". Представители "шмелей" во время и после встречи слов о судье не подбирали.

ОГОНЬ. Анатолий Бышовец: "Стадион в Санкт-Петербурге заслужил такое скандальное открытие"

Заслуженный тренер – о матче "Зенита" и "Урала". О судействе и не только – ярко и остро.

РАЗГРОМ. "Ростов" показал "Спартаку" Лигу чемпионов

Вице-чемпион России безоговорочно переиграл лидера премьер-лиги. Вместе с тем "Спартак" позволил приблизиться к себе преследователям, ЦСКА и "Зениту". И не сможет оформить чемпионство в битве с армейцами через неделю.

УДАЛЕНИЕ. Сколько пропустит Глушаков?

"Спартак" не только разгромлен на Дону, но может на несколько матчей потерять своего капитана. Денис Глушаков получил прямую красную карточку (судья Михаил Вилков показал ее после подсказки) и теперь рискует получить длительную дисквалификацию. Пострадавший Кристиан Нобоа предъявил фотофакт следов нарушения.

ИМЕНИННИК. Каррера, в которого влюбились все красно-белые

Главному тренеру "Спартака" Массимо Каррере в день матча с дончанами исполнилось 53 года. Итальянец был кумиром на протяжении всей своей жизни, где бы ни оказывался. Доказательства – в материале "СЭ".

ПРОТИВОСТОЯНИЕ. Класико жанра

В воскресенье в Испании пройдет один из главных матчей года, от которого во много зависит судьба чемпионства. Особое мнение обозревателя "СЭ" Евгения ЗЫРЯНКИНА о противостоянии "Реала" и "Барселоны".

ГРЯЗЬ. Овечкин возвращается после удара в колено

Грязный прием против капитана "Вашингтона" и неожиданный спаситель "Бостона" – главные события игрового дня плей-офф НХЛ. Как пытались сломать Александра Овечкина и как его команда вырвалась вперед в серии первого раунда Кубка Стэнли – в обзоре "СЭ".