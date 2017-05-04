Скала рад за Федуна, герой Медведев и почему Овечкин не нужен сборной

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру четверга, 4 мая.

КАТАСТРОФА. Овечкин в шаге от нового фиаско

И даже без травмированного Сидни Кросби "Вашингтон" проиграл четвертый матч серии 1/4 финала Кубка Стэнли "Питтсбургу" (3:2). Теперь команда Александра Овечкина находится в шаге от вылета из плей-офф. И кажется, в другой исход серии не верят уже и саммит "Столичные". Рассказываем, как лучшая команда регулярного чемпионата НХЛ в который год не может преодолеть второй раунд игр навылет.

ЭКСКЛЮЗИВ. Невио Скала: "Рад за Федуна. В "Спартаке" только он был со мной искренен"

В 2004 году он стал первым иностранным тренером "Спартака" в современную эпоху – в 1936 году команду возглавлял чех Антонин Фивебр – и первым итальянским специалистом в российском чемпионате. В интервью "СЭ" 69-летний Скала поделился мнением о своем наследнике Массимо Каррере в красно-белой команде, который уверенно ведет москвичей к чемпионству.

ГЕРОЙ. Никита Медведев. Буффон из Удмуртии

В минувшем туре вратарь "Ростова" побил рекорд Руслана Нигматуллина по продолжительности сухой серии в чемпионатах России – голкипер желто-синих не пропускает уже 952 минуты. При этом до текущего сезона о Никите Медведеве мало что было известно. Специально для "СЭ" о карьерном пути рекордсмена рассказывают его первые тренеры.

ВО ИМЯ ИТАЛИИ! Почему Лигу чемпионов должен выиграть "Ювентус"

Накануне "Юве" в красивом матче 1/2 финала Лиги чемпионов победил "Монако" (2:0) и сделал серьезную заявку на участие в главном матче турнира. Корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ объясняет, почему победа в главном клубном турнире Европы важна не только для Турина, но и для всей Италии.

ВОПРОС. Нужен ли Овечкин сборной России?

Завтра в Кельне наша национальная команда стартует на чемпионате мира матчем против Швеции. А в ночь со среды на четверг за океаном состоялась четвертая игра серии второго раунда Кубка Стэнли между "Вашингтоном" и "Питтсбургом" (счет стал 3-1 в пользу "Пингвинз"), в которой принимает участие самый известный российский хоккеист современности – Александр Овечкин. "СЭ" пытается найти ответ на важный вопрос: должен ли Олег Знарок оставлять место в заявке под форварда "Кэпиталз" и дожидаться его вылета из Кубка Стэнли?

СЕНСАЦИЯ. Европа готова обнулить все рекорды

Рабочая группа Европейской ассоциации легкой атлетики выступила с революционной идеей отменить действующие рекорды континента и начать с нуля запись исторических достижений. Как к этому относиться и почему чиновники готовый пойти на такой шаг – в материале обозревателя "СЭ" Натальи МАРЬЯНЧИК.

РЕЙТИНГ. 10 самых красивых жен футболистов

Привлекательные девушки любят успешных и видных мужчин, поэтому мир футбола наполнен женами-красавицами. Мы отобрали десятку самых обворожительных, хоть это и было неимоверно трудно. И это тот случай, когда можно не только почитать и посмотреть на прекрасное.