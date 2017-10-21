СКА остановил "Йокерит", "Халл" Слуцкого одержал историческую победу, серия ничьих в РФПЛ

КОНЕЦ СЕРИИ. СКА прервал 15-матчевую выигрышную серию "Йокерита"
В матче регулярного чемпионата КХЛ СКА в овертайме одержал победу над "Йокеритом" – 4:3 (ОТ).
ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОБЕДА. "Халл" одержал первую выездную победу при Слуцком, обыграв "Барнсли"
"Халл Сити" под руководством Леонида Слуцкого обыграл "Барнсли" (1:0) в матче 13-го тура чемпионшипа. Победу "тиграм" точный удар Фрэйзера Кэмпбелла.
СКАНДАЛ. "Коктейль Шлеменко" для Мусаси. Россиянина засудили?
Один из самых известных российских бойцов неожиданно проиграл в США.
ПОРАЖЕНИЕ. Касаткина осталась без титула. Жадная Гергес забрала кубок
Победительницей "ВТБ Кубка Кремля" стала немка Юлия Гергес, обыгравшая в финале россиянку Дарью Касаткину – 6:1, 6:2.
БЕЗВЫИГРЫШНАЯ СЕРИЯ. Двойная замена Кучука спасла "Ростов"
"Тосно" продлил безвыигрышную серию "Ростова" до восьми матчей
НАШИ ЖГУТ. Овечкин проснулся к овертайму и установил рекорд, Малкин завел "Питтсбург"
Новое достижение Овечкина - в традиционном обзоре "СЭ".
СПАСЕНИЕ. День Кротова. Как "Уфа" отыгралась с 0:2
"СКА-Хабаровск" прервал трехматчевую сухую серию команды Сергея Семака, но не смог удержать победу.
ПРЕМЬЕР-ЛИГА. "Манчестер Сити" разгромил "Бернли" и оторвался от "МЮ" на пять очков
В матче 9-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" дома переиграл "Бернли" со счетом 3:0. "Манчестер Юнайтед" же уступил "Хаддерсфилду" со счетом 1:2.
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