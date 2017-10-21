СКА остановил "Йокерит", "Халл" Слуцкого одержал историческую победу, серия ничьих в РФПЛ

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру субботы, 21 октября.

КОНЕЦ СЕРИИ. СКА прервал 15-матчевую выигрышную серию "Йокерита"

В матче регулярного чемпионата КХЛ СКА в овертайме одержал победу над "Йокеритом" – 4:3 (ОТ).

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОБЕДА. "Халл" одержал первую выездную победу при Слуцком, обыграв "Барнсли"

"Халл Сити" под руководством Леонида Слуцкого обыграл "Барнсли" (1:0) в матче 13-го тура чемпионшипа. Победу "тиграм" точный удар Фрэйзера Кэмпбелла.

СКАНДАЛ. "Коктейль Шлеменко" для Мусаси. Россиянина засудили?

Один из самых известных российских бойцов неожиданно проиграл в США.

ПОРАЖЕНИЕ. Касаткина осталась без титула. Жадная Гергес забрала кубок

Победительницей "ВТБ Кубка Кремля" стала немка Юлия Гергес, обыгравшая в финале россиянку Дарью Касаткину – 6:1, 6:2.

БЕЗВЫИГРЫШНАЯ СЕРИЯ. Двойная замена Кучука спасла "Ростов"

"Тосно" продлил безвыигрышную серию "Ростова" до восьми матчей

НАШИ ЖГУТ. Овечкин проснулся к овертайму и установил рекорд, Малкин завел "Питтсбург"

Новое достижение Овечкина - в традиционном обзоре "СЭ".

СПАСЕНИЕ. День Кротова. Как "Уфа" отыгралась с 0:2

"СКА-Хабаровск" прервал трехматчевую сухую серию команды Сергея Семака, но не смог удержать победу.

ПРЕМЬЕР-ЛИГА. "Манчестер Сити" разгромил "Бернли" и оторвался от "МЮ" на пять очков

В матче 9-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" дома переиграл "Бернли" со счетом 3:0. "Манчестер Юнайтед" же уступил "Хаддерсфилду" со счетом 1:2.

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