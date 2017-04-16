СКА - чемпион и битва "Спартака" с "Зенитом"

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру воскресенья, 16 апреля.

БИТВА. "Спартак" - "Зенит": главный матч весны

Центральное событие воскресенья в российском футболе - вечерняя игра "Спартака" и "Зенита". Репортажи и комментарии наших корреспондентов, детальный разбор матча, реакция участников встречи и мнения авторитетных экспертов, а также фотоматериалы и видеовключения во время и после игры - все подробности главного поединка тура и, возможно, всего чемпионата ищите в "СЭ".

ЧЕМПИОН. Двукратные! Кубок Гагарина у СКА

Команде Олега Знарка хватило пяти матчей, чтобы забрать главный трофей КХЛ у "Магнитки". Сегодня армейцы, уступая по ходу встречи 0:2, смогли переломить ход игры и завершить ее 5:3. Спецкор "СЭ" Игорь ЕРОНКО рассказывает, как Питер вновь всех переиграл.

СЕНСАЦИЯ. Сухой закон. Что творится с Панариным и "Чикаго"?

Плей-офф НХЛ начался для "Чикаго" просто ужасно. Команда, ставшая лучшей на "Западе" в регулярном чемпионате, не может забросить шайбу два матча. А сегодня в итоге "Нэшвилл" довел счет до неприличного - 5:0. Разбираемся, что же происходит с командой-династией.

ИНТЕРВЬЮ. Мария Шарапова: "Корт - это моя сцена"

Возвращение суперзвездной россиянки на корт все ближе и ближе. Интерес к ней растет в геометрической прогрессии. Теперь она дала интервью французской Le Parisien. В нем Мария Шарапова рассказала о том, как жила вне тенниса.

ПОБЕДА. "Локо" уже почти в зоне еврокубков

"Локомотив" в игре 23-го тура премьер-лиги уверенно победил "Арсенал" в Туле - 3:0. Теперь команда Юрия Семина в шаге от зоны Лиги Европы. А ведь она весной начинала с 10-го места и многие сомневались в успехе москвичей.

МЕСТЬ. "МЮ" выиграл матч жизни

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью наконец-то смог победить свою бывшую команду - "Челси" - 2:0. Эта игра для португальца была важна не только с имиджевой стороны, но и с точки зрения борьбы за Лигу чемпионов. Любой другой результат мог очень сильно осложнить эту задачу.

ПРИМА. Дзюба и "сектанты"

Как бы не закончился сегодня поединок "Спартака" и "Зенита", можно не сомневаться, что центральной фигурой игры будет капитан "Зенита" и воспитанник "Спартака" Артем Дзюба. Ведь он много наговорил перед встречей с родным клубом. Обозреватель "СЭ" Игорь РАБИНЕР оценивает высказыванию футболиста в адрес красно-белой команды.