Шарапова вернулась, ЦСКА разгромил "Локо"

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру среды, 26 апреля.

ВОЗВРАЩЕНИЕ. Рестарт Шараповой

Мария Шарапова провела первый после 15-месячной дисквалификации матч. На турнире в Штутгарте 30-летняя россиянка одолела итальянку Роберту Винчи - 7:5, 6:3. Следующая соперница экс-первой ракетки мира - соотечественница Екатерина Макарова.

РАЗГРОМ. ЦСКА разобрался с "Локо"

В первом на неделе дерби в рамках чемпионата - против "Локомотива" - армейцы сокрушили соперника со счетом 4:0. При этом перед воскресным противостоянием с лидером премьер-лиги, "Спартаком", команда Виктора Гончаренко, по всей видимости, теряет замененного из-за повреждения Алана Дзагоева.

ПОБЕДА. Оренбургские страдания "Зенита"

Сине-бело-голубые с трудом взяли верх в гостевой игре с "Оренбургом". Единственный мяч команда Мирчи Луческу провела после неоднозначного пенальти.

ЛЕГИОНЕР. Никита Кучеров: "Каждый день делаю все, чтобы приблизиться к Кросби и Овечкину"

Накануне старта Чешских игр, заключительного этапа Евротура перед чемпионатом мира, интервью "СЭ" дал лучший российский хоккеист прошедшего регулярного чемпионата НХЛ. Никита Кучеров – остро о неудачном сезоне "Тампы" и своем бывшем клубе, ЦСКА.

СЕРИЯ. Последний шанс для Овечкина

В ночь со среды на четверг за океаном стартует второй раунд Кубка Стэнли. "СЭ" анонсирует полуфиналы конференций и прогнозирует, кто из команд пройдет в следующий раунд. "Вашингтон" Овечкина или "Питтсбург" Кросби – кто сильнее?

ФИНАЛ. Большая победа в маленьком городе

Обыграв и в третьем матче серии плей-офф баскетбольной Евролиги "Басконию", теперь уже на выезде – 90:88, ЦСКА вышел в "Финал четырех" турнира. Армейцам удалось это в 14-й раз за последние 15 сезонов.

СКОРОСТЬ. Даниил Квят: "Дружбы с другими пилотами нет и быть не может"

Накануне "Гран-при" в Сочи российский пилот "Торо Россо" в эксклюзивном интервью "СЭ" рассказал о праздновании дня рождения, перфекционизме и отношениях с коллегами по цеху. 23-летие Даниил Квят начал встречать на льду.