Шарапова в полуфинале, Овечкин проиграл Кросби, расклад дерби

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру пятницы, 28 апреля.

ПОБЕДА. Соперницы расступаются, Шарапова выигрывает

Мария Шарапова продолжает побеждать на первом после завершения 15-месячной дисквалификации турнире. 30-летняя россиянка вышла в полуфинал в Штутгарте, переиграв эстонку Анетт Контавейт – 6:3, 6:4.

БИТВА. Овечкин – Кросби – 1:2

Благодаря дублю Сидни Кросби "Питтсбург" выиграл у "Вашингтона" в первом матче полуфинала Восточной конференции – 3:2. Заодно лидер "Пингвинов" взял верх в дуэли с капитаном "Столичных" Александром Овечкиным.

ДЕРБИ. ЦСКА или "Спартак"?

Кто фаворит предстоящего в воскресенье дерби, результат которого может стать решающим в борьбе за золото? Корреспонденты "СЭ" нашли весомые аргументы в пользу как лидера, так и его главного преследователя.

СУДЬЯ. Владислав Безбородов: "Дерби – это бодрит"

Вчера петербургский рефери был назначен на дерби и вечером отсудил встречу "Анжи" – "Томь" (3:3), в которой назначил три пенальти в ворота гостей. Спустя час после матча арбитр ответил на вопросы "СЭ". Раскрыть судью игры ЦСКА – "Спартак" нам помог бывший вратарь "Зенита" и сборной России Вячеслав Малафеев – с Безбородовым они не просто друзья, но и родственники.

НАЧИСТОТУ. Сергей Горлукович: "Не вижу, за счет чего ЦСКА может победить "Спартак"

Гостем авторской программы обозревателя "СЭ" Александра ЛЬВОВА "Начистоту" стал олимпийский чемпион и вожатый золотого пионеротряда "Спартака"-96. Сергей Горлукович – традиционно жестко о нашем футболе.

ИНТРИГИ. Медведев vs. рекорд Нигматуллина и другие вопросы тура

Помимо дерби, предстоящий тур чемпионата содержит и другие сюжеты. Обозначаем основные из них.

МОЛНИИ. Почему Кучеров разнес партнеров по "Тампе"

Критика форварда "Лайтнинг" Никиты Кучерова в адрес других игроков команды из штата Флорида произвела серьезный эффект за океаном и вызвала волну обсуждения среди экспертов и болельщиков. "СЭ" объясняет, по какому праву россиянин решился на такой шаг.

СКОРОСТЬ. Хет-трик для Хэмилтона или для Феттеля

В Сочи свободной практикой стартовал "Гран-при России". Этап станет ареной противостояния "Мерседеса" и "Феррари". Россиянин Даниил Квят, если повезет, может второй раз в карьере финишировать на домашней гонке в зачетной десятке. Эти и другие интриги – в нашем превью.