Шанс "Зенита", расклад ЧМ для России, восхождение Квята

"Зенит" продолжает спор с ЦСКА за второе место в чемпионате. Фото Вячеслав ЕВДОКИМОВ, ФК "Зенит"

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру воскресенья, 14 мая.

СПОР. Свобода "Зенита"

Победив в субботу "Крылья Советов" в Самаре, петербуржцы не позволили ЦСКА уйти в отрыв и продолжают битву за выход в Лигу чемпионов. Обозреватель "СЭ" Евгений ЗЫРЯНКИН – о расстановке сил в "зоне УЕФА" российской премьер-лиги.

МНЕНИЕ. Михаил Гершкович: "Каррера, в отличие от "выдающихся" иностранных тренеров, не бросался на судей"

Глава Объединения отечественных тренеров – о матчах 28-го тура премьер-лиги. Как "Спартак" выиграл золото, кто фаворит в споре ЦСКА и "Зенита" за серебро и чем отличаются иностранные специалисты – в обстоятельном интервью Михаила Гершковича.

ИСТОРИЯ. Похищение Европы

14 мая – 9 лет со дня победы "Зенита" в финале Кубка УЕФА. "СЭ" рассказывает о том, как сложились судьбы футболистов, которые приняли участие в том самом матче против "Рейнджерс" и добыли первый еврокубок в истории петербургского клуба.

РАСКЛАД. Как России стать первой в группе?

Сборная России выиграла пять матчей со старта чемпионата мира по хоккею-2017. В понедельник и вторник команда Олега Знарка закроет предварительный раунд встречами с Латвией и США. "СЭ" ищет ответы на главные интриги последних дней первого этапа турнира.

ПОРАЖЕНИЕ. Канаду наказали. Злее будет

В субботу на ЧМ-2017 оступился фаворит турнира и обладатель титула, Канада. "Кленовые" поплатились за игру без должной отдачи против Швейцарии. Что это было – в материале "СЭ".

ЭКСПЕРТ. Илья Брызгалов: "Разговоры об обмене Овечкина не с бухты-барахты берутся"

Экс-голкипер сборной России в главной серии второго раунда плей-офф НХЛ между "Вашингтоном" и "Питтсбургом" ставил на столичную команду. В интервью "СЭ" Брызгалов подвел итог противостояния, неутешительный для Александра Овечкина и компании.

РЕЙТИНГ. Хабибулин – №1

Вторая часть нашей версии рейтинга лучших голкиперов отечественного хоккея. В первой были названы главные вратари советской эпохи. На очереди – материал о россиянах.

СКОРОСТЬ. Битва Хэмилтона с Феттелем, прорыв Квята

Насыщенный на события "Гран-при Испании" выиграл пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон. Вместе с тем британец сократил отставание в общем зачете от Себастьяна Феттеля из "Феррари". Стартовавший с последнего ряда гонщик "Торо Россо" Даниил Квят финишировал девятым.