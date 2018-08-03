Сенсационное заявление "Спартака", Гамова – детально о ЗМС и интерес "Локо" к Смолову

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру пятницы, 3 августа.

СЕНСАЦИЯ. Почему "Спартак" прав, призывая фанатов не ехать в Грецию

"Спартак" в преддверии первого матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против ПАОК обратился к болельщикам. Как отмечается в сообщении красно-белых, в связи с наложенным наказанием УЕФА клуб настоятельно рекомендует не покупать билеты с рук и воздержаться от посещения стадиона в Салониках 8 августа. Вячеслав КОРОТКИН объясняет, почему красно-белые правильно делают.

ИНСАЙДЫ. Кто в Баковку – Бакка или Смолов?

"Локо" на пока малособытийном рынке – чемпион. ЦСКА не поменяет свою философию, похоже, даже в том случае, если из команды уйдут все лидеры. "Спартак" ждет определенности с Лигой чемпионов – и трансферы на вход будут только в случае попадания в главный евротурнир. "Зенит" ждал прихода нового спортивного директора, но и его задачей станет, в первую очередь, продажа уже имеющихся, а не покупка новых исполнителей. "Локо" же начал работать, пусть не сразу после окончания чемпионского сезона, но довольно быстро, образовав структуру, аналогов которой в российском футболе, возможно, не было – трансферный комитет. Сергей ЕГОРОВ рассказывает о работе и планах этого органа клуба.

АНАЛИТИКА. Чего не хватило ЦСКА в Самаре? И чего не хватает вообще?

ЦСКА потерял очки в Самаре. А может, приобрел. Что показали новички и молодежь, которую сейчас Виктор Гончаренко старается объединить в команду? Михаил БОРЗЫКИН выделяет главное.

ГОСТЬ. "Мне предлагали стереть эту запись". Гамова – об истории с ЗМС

Одной из самых громких историй недели стало обсуждение, правильно ли футболистам сборной России были присвоены звания заслуженных мастеров спорта за их выступление на чемпионате мира. А началась дискуссия с поста легендарной Екатерины Гамовой в Инстаграме, где она выразила несогласие с решением Министерства спорта. И отказываться от своих слов она не собирается. Теперь она пришла в редакцию "СЭ" и рассказала об этой истории.

ЛЕГИОНЕР. Слуцкий покоряет Европу. "Витесс" прошел "Вииторул"

Первый домашний матч Леонида Слуцкого на посту тренера "Витесса" закончился убедительной победой голландского клуба и выходом в следующий раунд Лиги Европы. Теперь болеем за него, чтобы он попал в групповой турнир.

БАРДАК В "МЮ". Моуринью скандалит, команда не готова

"Порту", "Челси", "Интер", "Реал" – везде Жозе Моуринью выигрывал национальный чемпионат с первого или со второго раза. Сезон-2018/19 станет третьим для португальца в статусе тренера "Манчестер Юнайтед", и до сих пор он без главного трофея Англии. Неудивительно, что букмекеры сейчас считают Моуринью главным кандидатом на победу в Sacking race – гонке за первое увольнение в премьер-лиге. А ведь сезоне еще не стартовал!

АРМЕЕЦ. Вернблум подпишет трехлетний контракт с ПАОК. И сыграет со "Спартаком"

Экс-полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум продолжит карьеру с ПАОК. По информации "СЭ", сегодня 32-летний швед прилетел в Салоники, где встретился с руководством греческого клуба, а теперь должен подписать трехлетний контракт. По его условиям хавбек будет получать 2 миллиона евро в год. После заключения соглашения Вернблум получит шанс сыграть со "Спартаком" в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов.

Кстати, вы можете получать такой дайджест, даже не заходя на наш сайт. Он будет приходить вам на почту – достаточно подписаться на рассылку "Вечерний "Спорт-Экспресс"