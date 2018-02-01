Сенсационное решение CAS, Россия снова первая в Сочи-2014 и итоги трансферов

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру четверга, 1 февраля.

СЕНСАЦИЯ. Сочинцы оправданы. Ждем возвращения флага?

Справедливость все-таки существует в мире. И несмотря на все разговоры об ангажированности, суд способен принимать независимые решения. Теперь, как минимум, 28 наших парней и девчонок, которых сегодня оправдал Спортивный арбитражный суд в Лозанне, будут верить, что свою правду в этом мире можно доказать. Другой вопрос, как им теперь с этой правдой жить. И не поздно ли она пришла для их конкретных судеб. Но решение CAS должно привести к тому, чтобы наша команда выступила на Играх в Пхенчхане с собственными флагом и гимном.

СПРАВЕДЛИВОСТЬ. Россия вернула первое место в медальном зачете Олимпиады в Сочи-2014

Сборная России по итогам сегодняшнего решения Спортивного арбитражного суда (CAS) вернула себе первое место в общекомандном медальном зачете Олимпийских игр-2014 в Сочи. Перечисляем всех, кому вернули заслуженные награды, но, увы, часть атлетов пока вынуждена отдать звание победителя Игр.

ТРАНСФЕРЫ. Смолов, Промес и Зе Луиш: выхода нет

То, что трансферная зима не станет жаркой, стало понятно уже очень давно. Это тенденция последних лет: рынок сжимается вместе с экономикой страны, акции частных компаний нестабильны, владельцы корпораций за один-два дня могут потерять несколько десятков миллионов долларов, и в эти моменты, очевидно, им не до футбола. А большие госмонополии (речь, в частности, об РЖД и "Локо") как минимум не наращивают непрофильные расходы. Вот и это окно получается скудным на траты.

ВОПРОС. Смолов снова не уехал. Он прав?

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов не стал переходить в другую команду в нынешнее трансферное окно, несмотря на многочисленные слухи. О решении остаться он сообщил сам – через официальный сайт клуба. Наверное, это самое главное, что отличает Смолова от многих других. Он последователен в своих поступках. Сказал, что мечтает играть в сильном европейском чемпионате – и не мечется.

УЖЕ ИСТОРИЯ. Карусель "Арсенала" и футболист за биткоин. Самое интересное о зимних трансферах в Европе

31 января в Европе захлопнулось трансферное окно. В первую очередь, этот январь запомнится двумя громкими обменами с участием "Арсенала", а также новым клубом Вагнера Лав и умопомрачительной покупкой "Манчестер Сити".

ЛИГА ЕВРОПЫ. Как там наши клубы и их соперники?

"СЭ" рассказывает о межсезонье ЦСКА, "Спартака", "Локомотива" и "Зенита" и о тех, с кем они сыграют в 1/16 финала второго по значимости еврокубка.

ПРЕТЕНДЕНТ. Андрей Василевский: "Хочу выиграть Кубок Стэнли в "Тампе". Как Хабибулин!"

Обозреватель "СЭ" Игорь РАБИНЕР во время Матча звезд НХЛ, который проходил в Тампе, поговорил с главным претендентом на "Везину Трофи" – приз лучшему голкиперу регулярного чемпионата заокеанской лиги.

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