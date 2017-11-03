Сенсационная позиция КХЛ, буксующий "Зенит" и годовщина провала "Спартака"

Олимпиада может пройти не только без игроков НХЛ, но и звезд КХЛ. Фото Алексей ИВАНОВ

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру пятницы, 3 ноября.

ЭКСКЛЮЗИВ. Рене Фазель: "Лишить Россию флага на Олимпиаде – это кошмар"

В среду комиссия МОК приняла скандальное решение о пожизненной дисквалификации российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова за нарушение антидопинговых правил во время Олимпиады в Сочи. Легков также будет лишен золота Игр-2014. Теперь под вопросом оказалось выступление всей нашей сборной в Пхенчхане. За комментариями мы обратились к главе международной федерации самого популярного зимнего вида спорта – хоккея.

ПОЗИЦИЯ. КХЛ может отменить паузу на Олимпиаду, если Россию не пустят на игры

КХЛ рассматривает вариант реакции на тот случай, если российская сборная не будет допущена до участия к Олимпиаде в Пхенчхане или нашей команде предложат выступить под нейтральным флагом. Тогда пауза на Игры в чемпионате, которая должна продлиться с 29 января по 25 февраля, может быть отменена. Таким образом, Континентальная лига запретит клубам отпускать в Корею хоккеистов, которые будут вызваны в другие сборные – Канаду, США, Швецию и прочие.

ЗАГАДКА. Когда Манчини придумает "Зенит"?

В четверг две лучшие команды чемпионата невзрачно провели свои матчи в Лиге Европы. Но если "Локомотив" неожиданно уступил "Шерифу" (1:2), то для "Зенита" все завершилось хэппи-эндом – гол Кокорина в ворота "Русенборга" (1:1) за несколько секунд до свистка вывел питерцев в плей-офф. Сергей ЕГОРОВ комментирует последние результаты питерцев в РФПЛ и Лиге Европы.

ИСТОРИЯ. "Мы предали "футбол". Что случилось со "Спартаком" в Бремене?

Ровно 30 лет назад был сыгран один из самых неудачных матчей в истории отечественного клубного футбола. "Спартак" Константина Бескова после уверенной победы над "Вердером" в первой встрече 1/16 финала Кубка УЕФА (4:1) отправился в Бремен и с треском провалился – 2:6… Спустя 30 лет корреспондент "СЭ" поговорил о причинах случившего с экс-защитником красно-белых, участником той игры Вагизом Хидиятуллиным.

ЭКСКЛЮЗИВ. Сергей Даду: "Чиди Одиа обижен на информацию о работе таксистом. Он живет в Бельгии и работает в футболе"

Бывший нападающий "Шерифа" и ЦСКА, который сейчас работает агентом, посетил матч "Локомотива" с молдавской командой. После встречи он дал интервью "СЭ", где рассказал о впечатлениях от игры железнодорожников, порадовался победе армейцев в Лиге чемпионов, а также поведал о том, как живет экс-защитник красно-синих Чиди Одиа.

БРАВО! Александр Третьяков: "Выступать под нейтральным флагом в Пхенчане я не готов"

Олимпийский чемпион, чемпион мира сейчас находится на сборе в США. В понедельник там стартует официальная тренировочная неделя первого в сезоне этапа Кубка мира. В тот же день в Лозанне пройдут слушания комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Денниса Освальда по делу четырех российских скелетонистов: Александра Третьякова, Елены Никитиной, Ольги Потылицыной и Марии Орловой.

КОРОЛЬ УМЕР. "Реал" снимает корону?

В июне "Реал" завоевал 12-й Кубок чемпионов, став первой командой в новейшей истории турнира, которой главный трофей покорился два раза подряд. В августе "Королевский клуб" ровным сине-гранатовым слоем, как масло на хлеб, размазал "Барселону" в спарринге за Суперкубок Испании (5:1 по сумме двух встреч). В октябре уступил дебютанту ла лиги "Жироне" (1:2), потерпев второе поражение в 10 турах, и на 8 очков отстал от лидера, а в первый день ноября с треском проиграл "Тоттенхэму" в дебютном матче на "Уэмбли" (1:3). Что произошло с лучшим клубом мира последних лет за эти два месяца?

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