Сенсации о "Динамо", эксклюзив с Геркусом и скандалище с Пике

28 сентября. Санкт-Петербург. "Зенит" - "Реал Сосьедад" - 3:1. Именно в этом матче на поле в составе питерцев вышло восемь иностранных игроков. Фото REUTERS

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру вторника, 3 октября.

КОНСТРУКТИВНАЯ КРИТИКА. "8 иностранцев бегает за "Зенит". Молодец, Сергей". Огненный диалог Путина и Фурсенко

В Кремле состоялось совместное заседание Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта и наблюдательного совета оргкомитета ЧМ-2018. Во время заседания слово взял президент "Зенита" Сергей Фурсенко. Ему ответил Президент.

БОМБА. Вся правда о "Динамо"

Интервью "СЭ" дал глава ВФСО "Динамо" Владимир Стржалковский. Беседа получилась откровенной и затронула деятельность и результаты как футбольного, так и хоккейного "Динамо". В частности он рассказал о контрактах Ионова и Погребняка, почему трансфером М'Вила занимается Следственный комитет, сколько уголовных дел заведено на Андрея Сафронова и придет ли в "Динамо" Ольга Смородская.

ЭКСКЛЮЗИВ. Илья Геркус: "Хотим сделать график "Зенита" насыщенным и интересным"После 12-ти туров "Локомотив" идет вторым в чемпионате России, отставая от лидирующего клуба из Санкт-Петербурга на два очка. Президент красно-зеленых поделился мнением о перспективах своей команды и рассказал о взаимоотношениях с главным тренером Юрием Семиным.

ОТВЕТ. "От чемпионата нет толку". Почему Кучеров прав, критикуя ЦСКА и КХЛ

Если бы год назад кто-то сказал, что Никита Кучеров станет участником двух резонансных для российских и североамериканских СМИ интервью, в лучшем случае мы бы посмеялись, в худшем – покрутили пальцем у виска. "СЭ" объясняет, почему форвард "Тампа-Бэй", как никто другой, имеет право на критику в адрес родного клуба и чемпионата.

ВОЗВРАЩЕНИЕ. Александр Кокорин: "Буду доволен, если сыграю со Смоловым"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин вернулся в сборную России. После занятия национальной команды форвард рассказал о своих бомбардирских успехах и сравнил Станислава Черчесова и Роберто Манчини.

СКАНДАЛИЩЕ. Пике против всей Испании. Что будет дальше?

Защитник "Барселоны" окончательно испортил отношения с болельщиками сборной. Открытая тренировка сборной Испании продлилась всего 23 минуты. Причина – непрекращающийся свист и оскорбления в адрес Жерара Пике. Около тысячи человек, собравшихся на трибунах тренировочного поля на базе в Лас-Росас, скандировали: "Пике, козел, пошел прочь из сборной" и "Пике, урод, Испания – твоя страна". Как это отразится на остальных футболистах?

УРАГАН МАРИЯ. Шарапова обыграла Макарову в Пекине

Россиянка Мария Шарапова вышла в 1/8 финала представительного турнира в Пекине, в трех партиях переиграв свою соотечественницу Екатерину Макарову. Теперь российская суперзвезда точно вернется в первую сотню рейтинга WTA.

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