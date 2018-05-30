Семак хвалит Денисова, Шатов возвращается в "Зенит", Роналду бежит в Париж

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру среды, 30 мая.

АНАЛИТИКА. Эту сборную мы откроем заново

В среду, 30 мая, сборная России сыграет с Австрией. Задача нашей команды – закрепить новые игровые сочетания. Наша – понять ее способности за две недели до чемпионата мира. Наверное, никогда еще вокруг сборной не было столько негатива накануне крупного турнира. И дело не только в работе главного тренера или унизительном месте в рейтинге ФИФА, но еще и в том, что эта бесконечная серия товарищеских матчей сильно растянула болельщицкие струны.

СОПЕРНИК №1. Саудовская Аравия – не петрушечная! Как Черчесову не поперхнуться Пиццей

Спецкор "СЭ" Дмитрий СИМОНОВ побывал на игре наших соперников по матчу открытия и составил скаутский отчет. Удивительно, но у саудитов есть свой Игорь Денисов, Марселу и даже арабский Диего Марадона. Уникальная команда у нас в соперниках.

ГЛАВНЫЙ. Семака показали болельщикам. А потом он рассказал о Денисове, Данни и Кержакове

В "Зените" никто не разглашал информацию и даже не сообщал журналистам о дате презентации Сергея Семака, о назначении которого "СЭ" сообщил еще во вторник. Раньше "Зенит" устраивал из таких мероприятий целое событие: Виллаш-Боаша, Луческу и Манчини представляли помпезно, в красивых декорациях. Но Семак – свой. Ему не нужна мишура. В итоге назначение прошло буднично, но специалист все-таки пообщался с прессой.

КАМБЭК. Шатов возвращается в "Зенит"

По информации "СЭ", полузащитник Олег Шатов возвращается в "Зенит" после аренды в "Краснодаре". Шатов был в аренде в "Краснодаре", и по трансферному контракту между клубами предполагалось, что "быки" могут активировать опцию выкупа игрока за 5 миллионов евро. Дедлайн, который позволял это сделать (по некоторым данным, 10 мая), прошел – "Краснодар" не стал выкупать трансфер футболиста, и Шатов возвращается в "Зенит".

ЭКСКЛЮЗИВ. Дмитрий Аленичев: "Гончаренко поздравил с выходом в РФПЛ, Каррера – нет"

Главный тренер "Енисея" дал эксклюзивное интервью "СЭ". Аленичев вспомнил, как красноярцы выходили в РФПЛ, рассказал о мечте вернуться в "Спартак" и оценил шансы нашей сборной на ЧМ-2018.

РАЗГОВОР. Александр Самедов: "Мне долго снилось, как не забиваю Алжиру"

Обозреватель "СЭ" Игорь РАБИНЕР сделал большое интервью с полузащитником сборной России и "Спартака" Александром Самедовым. Разговор зашел и о Денисе Глушакове с Дмитрием Комбаровым, и об уходе из клуба Романа Пилипчука. Редкие откровения от хавбека.

БЕГСТВО. Португальский акцент в Париже. Роналду уходит в "ПСЖ"?

Вот уже несколько дней после очередной победы "Реала" в Лиге чемпионов не утихают разговоры о том, что Криштиану Роналду в ближайшее время может покинуть Мадрид и переехать в "ПСЖ". Поводом для них стало третье за год громкое заявление самого португальца. Корреспондент "СЭ" Егор БЫЧКОВ восстанавливает хронологию событий и разбирается в ситуации.

МАТЧ №2. "Вегас" – "Вашингтон": что не так с судейством в НХЛ?

О странном судействе первого матча финала Кубка Стэнли говорилось и до сих пор говорится очень много. Несколько пропущенных судьями нарушений на ровном месте мало кого оставили равнодушными. Больше других запомнился очевидный толчок клюшкой в спину защитнику "Кэпиталз" Джону Карлсону со стороны силового форварда "Вегаса" Райана Ривза на чужом пятачке. Арбитры этот эпизод проигнорировали, а через пару секунд грубиян, оставшись в одиночестве, забил гол, сделав счет 4:4. Ключевой момент в игре, повлиявший на ее исход! Михаил ЗИСЛИС объясняет, почему работу арбитров в этом плей-офф НХЛ и финале Кубка Стэнли сложно признать идеальной.

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