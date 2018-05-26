Семак близок к "Зениту", Польховский – вне сборной, откровенный Гаджиев

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру субботы, 26 мая.

РФПЛ. "Зенит" может объявить о назначении Семака в начале следующей недели

По данным "СЭ", новым главным тренером "Зенита" станет Сергей Семак. Об этом официально может быть объявлено уже в понедельник или во вторник.

ЭКСКЛЮЗИВ. "Им наплевать на историю!" Гаджиев прошелся по тем, кто хочет закрыть "Амкар"

Бывший главный тренер "Амкара" – о бедах пермского клуба, который рискует сняться с чемпионата.

БИАТЛОН. Валерий Польховский: "Драчев выстраивает свою команду, это правильно. Норицыну желаю удачи"

Заслуженный тренер России Валерий Польховский оказался вне списка тренеров, которые будут в следующем сезоне работать со сборной России.

РАЗБОР. Кто сыграет в центре поля сборной России?

Подбор игроков в центре поля – лучшее, что есть у нашей сборной. Оттого и приятно рассуждать о вариантах, имеющихся у Станислава Черчесова. На какие детали стоит обратить внимание? Об этом в рубрике "Горячая точка" рассуждает обозреватель "СЭ".

РФС. Три-четыре месяца Мутко. Что значат его слова?

Виталий Мутко заявил, что может уйти из РФС в течение ближайших 100 дней. Разбираемся, какова вероятность такого сценария.

КХЛ. Обладатель Кубка Стэнли возглавит "Авангард". Удастся ли эксперимент?

Обзор дня Алексея Шевченко.

ФОРМУЛА-1. Риккьярдо выиграл квалификацию "Гран-при Монако", Сироткин - 13-й

Пилот "Ред Булла" Даниэль Риккьярдо выиграл квалификацию "Гран-при Монако".

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