Семак близок к "Зениту", Польховский – вне сборной, откровенный Гаджиев

РФПЛ. "Зенит" может объявить о назначении Семака в начале следующей недели
По данным "СЭ", новым главным тренером "Зенита" станет Сергей Семак. Об этом официально может быть объявлено уже в понедельник или во вторник.
ЭКСКЛЮЗИВ. "Им наплевать на историю!" Гаджиев прошелся по тем, кто хочет закрыть "Амкар"
Бывший главный тренер "Амкара" – о бедах пермского клуба, который рискует сняться с чемпионата.
БИАТЛОН. Валерий Польховский: "Драчев выстраивает свою команду, это правильно. Норицыну желаю удачи"
Заслуженный тренер России Валерий Польховский оказался вне списка тренеров, которые будут в следующем сезоне работать со сборной России.
РАЗБОР. Кто сыграет в центре поля сборной России?
Подбор игроков в центре поля – лучшее, что есть у нашей сборной. Оттого и приятно рассуждать о вариантах, имеющихся у Станислава Черчесова. На какие детали стоит обратить внимание? Об этом в рубрике "Горячая точка" рассуждает обозреватель "СЭ".
РФС. Три-четыре месяца Мутко. Что значат его слова?
Виталий Мутко заявил, что может уйти из РФС в течение ближайших 100 дней. Разбираемся, какова вероятность такого сценария.
КХЛ. Обладатель Кубка Стэнли возглавит "Авангард". Удастся ли эксперимент?
Обзор дня Алексея Шевченко.
ФОРМУЛА-1. Риккьярдо выиграл квалификацию "Гран-при Монако", Сироткин - 13-й
Пилот "Ред Булла" Даниэль Риккьярдо выиграл квалификацию "Гран-при Монако".
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