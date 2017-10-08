Семь голов Овечкина, Хэмилтон почти чемпион, откровения Слепцовой

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру воскресенья, 8 октября.

РАЗБОР. Оборона сборной: от надежности к безнадежности

Разбираем действия нашей команды в защите в матче с Кореей.

ДОСТИЖЕНИЕ. Семь голов за два матча! Овечкин повторил столетний рекорд НХЛ

Капитан "Кэпиталз" забросил семь шайб в двух матчах.

ПОЧТИ ЧЕМПИОН. Хэмилтон выиграл "Гран-при Японии", Феттель не финишировал

Победа гонщика "Мерседеса" Льюиса Хэмилтона на "Гран-при Японии" вместе с ранним сходом "Феррари" Себастьяна Феттеля позволила британцу увеличить отрыв от ближайшего конкурента в борьбе за чемпионство почти до 60 очков.

УТРАТА. Прощай, Костя

​Скончавшегося накануне спортивного директора "Зенита" Константина Сарсанию вспоминает обозреватель "СЭ" Сергей Егоров.

ИНТЕРВЬЮ. Артемий Панарин: "Торторелла – настоящий мужик"

После поражения от бывшего клуба – "Чикаго" – со счетом 1:5 российский форвард "Блю Джекетс" дал интервью корреспонденту "СЭ".

ОТКРОВЕНИЕ. Светлана Слепцова: "Ни о чем не жалею – шанса выиграть медаль в Пхенчхане у меня не было"

Большое откровенное интервью олимпийской чемпионки Светланы Слепцовой об уходе из спорта.

УХОД. Пирло завершит карьеру в декабре

Полузащитник Андреа Пирло объявил, что в декабре завершит карьеру. 38-летний игрок сделает это после истечения срока контракта с "Нью-Йорк Сити".

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