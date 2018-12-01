"СЭ" – лауреат премии "Голос спорта", зима пришла в российский футбол, ЦСКА сильнее "Спартака"

1 декабря. Москва. Главный редактор "СЭ" Максим Максимов и первый заместитель главного редактора Дмитрий Симонов с наградой. Фото Дарья Исаева, "СЭ"

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру субботы, 1 декабря.

УСПЕХ. "Спорт-Экспресс" победил в номинации "Медиапроект года"

В Москве вручили премии "Голос спорта".

РОССИЙСКИЙ ФУТБОЛ. "Необходимо менять календарь". Матч в Оренбурге перенесен, в Красноярске игрокам пришлось нюхать нашатырь

Как мороз вредит российскому футболу.

СКАНДАЛ НА МОРОЗЕ. "Енисей" – "Ахмат": грозненцы могут подать протест, если захотят

Ошибка арбитра Виталия Мешкова дала повод "Ахмату" опротестовать результат матча.

ОТБОР НА ЕВРО-2020. "Группа жизни" и "группа смерти" для сборной России

В воскресенье в 14.00 по московскому времени в Дублине начнется жеребьевка отборочного турнира чемпионата Европы-2020.

ХАБИБ. "Моей целью была вся команда этого алкоголика". Откровения Нурмагомедова

Автобиография чемпиона UFC в легком весе "Khabibtime".

ИСТОРИЯ. Суперзвезда КХЛ и лучший бомбардир клуба отправлен в запас. Руководство и партнеры недовольны его игрой

Линус Умарк не сыграет с "Адмиралом". Поможет ли это "Салавату Юлаеву"?

НХЛ. Овечкин обогнал двух великих канадцев. До новой цели – 14 голов

Обзор матчей Национальной хоккейной лиги.

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