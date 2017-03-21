Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру вторника, 21 марта.

Кстати, вы можете получать такой дайджест, даже не заходя на наш сайт. Он будет приходить вам на почту – достаточно подписаться на рассылку "Вечерний "Спорт-Экспресс".

ТРАВМА. Почему Дзюба не играет за сборную?

Сборная России в Краснодаре продолжает подготовку к матчам с Кот-д'Ивуаром и Бельгией. В общей группе тренировку провел вратарь Игорь Акинфеев, а хавбек Денис Глушаков отработал в ней часть занятия. При этом нападающий "Зенита" Артем Дзюба, накануне вернувшийся в Москву, в мартовских встречах сборной не поможет. Обозреватель "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ рассуждает, почему у Дзюбы что ни вызов, то травма.

ЛАЗАРЕТ. От Дзюбы до Смолова

Сборная России из-за потерь игроков раз за разом не может собрать сильнейший состав. "СЭ" вспоминает все травмы в команде Станислава Черчесова.

ПРОЩАНИЕ. Как мы теперь без Гимаева?

В Москве попрощались с Сергеем Гимаевым. Это был тот случай, когда любой человек, имеющий хоть какое-то отношение к хоккею, почувствовал себя осиротевшим. Траурный репортаж Алексея ШЕВЧЕНКО.

СКАНДАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ. Всесильный Фуркад, гонения на Логинова и невоспитанная Коукалова

"СЭ" собрал главные скандалы завершившегося биатлонного сезона. Он оказался едва ли не самым богатым в истории на конфликты и резонансные заявления.

ПОПЫТКА №2. Федор, Сильва, свитер и Митрион. Возвращение в Нью-Йорке

Вторая попытка провести бой между знаменитым российским бойцом смешанного стиля Федором Емельяненко и американцем Мэттом Митрионом в рамках организации Bellator будет предпринята 24 июня. Первый поединок сорвался из-за недомогания спортсмена из США.

РЕАКЦИЯ. "Локо" и "Зенит" сделали громкие заявления

Руководители "Локомотива" и "Зенита" высказали свою позицию относительно распространенных в СМИ сведений. Заявления клубов стали реакцией на выступление представителя ТАСС в эфире радиостанции "Спорт FM" - там было озвучено, что, цитата: "Зенит" перевел средства за матч со "Спартаком", деньги на счет игроков и тренеров "Локомотива" уже упали".

КАЛЕНДАРЬ. "Спартак" уходит в ночь

Во вторник премьер-лига опубликовала календарь трех ближайших туров. "Спартак" примет "Оренбург" в понедельник вечером, а "Зенит" - в 20.00 воскресенья, 16 апреля. Точные даты и время проведения оставшихся встреч станет известно позднее.

ОТКРОВЕНИЕ. Игорь Шалимов: "Ныть о судействе – дело слабых"

Главный тренер "Краснодара" в интервью "СЭ" ответил на актуальные вопросы по игре и результатам команды по ходу весеннего отрезка сезона. Разговор вышел ярким.

УГРОЗА. "Скоро тебе перережут горло"

Нападающий "Лестера" и сборной Англии Джейми Варди признался, что стал получать угрозы после увольнения с поста главного тренера команды Клаудио Раньери. По мнению многих фанатов, форвард вместе с одноклубниками повлиял на отставку итальянца. "СЭ" вспоминает другие резонансные случаи, когда игрокам поступали угрозы.