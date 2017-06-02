Сборная без Дзюбы, эксклюзивный Бабаев и прогнозы на финал Лиги чемпионов

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру пятницу, 2 июня.

СБОРНАЯ. Без Дзюбы, но с Мутко

В пятницу нападающий сборной России Артем Дзюба пропустил утреннюю тренировку, а днем покинул Австрию. На Кубке конфедераций форвард не сыграет. Спецкоры "СЭ" рассказывают, как такое случилось.

ОТКРОВЕНИЯ ХОЗЯЙКИ "АСМАРАЛА": "Мужа похитили в 2004-м. Но он жив!"

Обозреватель "СЭ" Юрий ГОЛЫШАК встретился со Светланой Бекоевой – первой женщиной-президентом российского футбольного клуба и женой бизнесмена Хуссама Аль-Халиди, который создал "Асмарал" и исчез на Востоке при таинственных обстоятельствах. Считалось, что он погиб…

ИТОГИ. Роман Бабаев: "Мариу Фернандес стоит дороже 20 миллионов евро"

Развернутое и интереснейшее интервью генерального директора ЦСКА по итогам сезона. Один из руководителей вице-чемпионов России рассказал подробно о травмах Дзагоева и Фернандеса, контрактах Тошича, Игнашевича и братьев Березуцких, посещаемости и многом другом. Фактурнейший разговор получился.

ФИНАЛ. Кто выиграет Лигу чемпионов? Прогнозы экспертов

Уже завтра состоится долгожданный финал Лиги чемпионов, в нем сыграют "Реал" и "Ювентус". Перед главным матчем сезона "СЭ" поговорил с интересным спикерами и выяснил, кто фаворит этой битвы.

РЕЙТИНГ. 10 главных невест мирового спорта

Эти девушки успешны на спортивных аренах и шагают бок о бок с мировой славой. По ним вздыхают миллионы мужчин, а они до сих пор не связаны узами брака и поэтому справедливо считаются одними из самых завидных невест на планете. Встречайте: пусть и не комсомолки, но спортсменки, умницы и красавицы.

СЕКРЕТЫ ДАНИ АЛВЕСА. "Слово "футбол" задом наперед читается "Пеп Гвардьола"

Перед финалом Лиги чемпионов звезда "Ювентуса" написал занимательную колонку о себе в футболе. Вышла – сказка. Всегда интересно, когда футболист отказывает от затертых штампов и раскрывает душу.

ЭКСКЛЮЗИВ. Роман Шишкин: "Увидел Глушакова на крыше машины и понял: звонить бесполезно"

Защитник "Локомотива" и сборной России рассказал, что он сделает в случае победы на Кубке конфедераций, и объяснил, почему его тоже поздравляли с чемпионством "Спартака".

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