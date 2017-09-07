Самедов рассказал правду о "Спартаке", Россия ждет соперника на Евробаскете и память о "Локо"

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру четверга, 7 сентября.

ГОСТЬ "СЭ". Александр Самедов: "Победные фото из раздевалки скоро вернутся"

Вчера в гостях у "СЭ" побывал полузащитник "Спартака" и сборной России. В ходе разговора, который продлился час, он рассказал о том, как общался с Федором Смоловым во время трансферного окна, о том, как команда встретила новичка Педро Рошу, о том, изменился ли в последнее время Массимо Каррера, о том, какие перспективы у красно-белых в Лиге чемпионов, и о многом другом.

ЕВРОБАСКЕТ. Швед устроил Шоу. Россия оставила Британию с "баранкой"

Сборная России завершила групповой этап Евробаскета трудовой победой над командой Великобритании – 82:70, и сохраняет шансы на первое место. Соперник определится сегодня поздно вечером. А пока рассказываем, как команда Сергея Базаревича раскатала соперника.

ЭКСКЛЮЗИВ. Магомед Оздоев: "Бердыев все говорит в глаза"

Этот хавбек с ходу стал основной фигурой в построениях нового "Рубина" – центральный полузащитник казанцев во всех 8 матчах отыграл по 90 минут. В разговоре с корреспондентом "СЭ" он рассказал о слухах про переход в "Спартак" и нюансах работы с Курбаном Бердыевым.

ЛИДЕР. Мануэл Фернандеш: "Чемпионство? Чудеса случаются"

Главным откровением старта чемпионата наряду с неудачами обладателя титула "Спартака" стали успехи "Локомотива": железнодорожники обыграли красно-белых и ЦСКА, а от идущего на первом месте "Зенита" отстают всего на одно очко. В интервью "СЭ" один из лидеров красно-зеленых рассказал, за счет чего команда стабильно набирает очки, и заодно он признался, что не рассчитывает сыграть за сборную Португалии на ЧМ в России.

… Вера Королева: "День трагедии 7 сентября помню как вчера"

Сегодня исполняется шесть лет со дня одной из самых страшных трагедий российского спорта – авиакатастрофы, в которой разбилась команда "Локомотив". Корреспондент "СЭ" съездил в Торонто, где поговорил с вдовой тренера ярославского клуба, а в прошлом известного российского форварда Игоря Королева.

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА. Россиянам светит пропуск ЧМ и штраф в полмиллиона долларов

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) 30 сентября рассмотрит вопрос о недопуске на ноябрьский чемпионат мира команд, имеющих допинговые нарушения за последний год. Среди тех, кого могут отстранить – сборная России.

РЕЧЬ. Слуцкий дает обещание, шутит про Аршавина и вспоминает об уходе из ЦСКА

Главный тренер "Халла" Леонид Слуцкий дал большое интервью Daily Mail, где пообещал прочитать рэп в случае выхода команды в премьер-лигу, вспомнил время ухода из ЦСКА, а также пошутил над Андреем Аршавиным. Приводим самое интересное из этого интервью.

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