Салах рискует пропустить ЧМ-2018, большое интервью Черчесова, "Зенит" ждет Семака

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру воскресенья, 27 мая.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. Cерхио Рамос и Кариус украли у нас великий финал

В субботу в финале футбольной Лиги чемпионов в Киеве "Реал" победил "Ливерпуль" – 3:1. Этот матч вместил в себя множество событий. В первом тайме без голов – две травмы, Мохамеда Салаха (Египет проклинает Серхио Рамоса и ждет новостей) и Даниэля Карвахаля (Испания – видимо, без него на чемпионате мира). Во втором – две нелепые ошибки вратаря "красных" Лориса Кариуса, сумасшедший гол и дубль Гарета Бэйла. Обозреватель "СЭ" Игорь РАБИНЕР – о главном матче европейского клубного сезона.

ТРАВМА. Салах поедет на чемпионат мира?

Лидер сборной Египта, один из лучших игроков сезона получил травму в первом тайме финала Лиги чемпионов. Были опасения, что Салах пропустит чемпионат мира, однако в Египте уверяют, что на восстановление форварду понадобится две недели.

ГЕРОЙ/НЕГОДЯЙ. Не казните Рамоса, он не убивал Салаха

Многие обвиняют Серхио Рамоса в нанесении преднамеренной травмы лидеру "красных". Корреспондент "СЭ" Егор БЫЧКОВ предлагает не устраивать над испанцем суд Линча.

ИЗГОЙ. Трагедия клоуна

Ответьте для себя на вопрос: что стало главным событием финала Лиги чемпионов? Вратарем быть тяжело, в эту субботу тяжело было быть в воротах "Ливерпуля".

ПОСЛЕСЛОВИЕ. Кариусу желают смерти. Ужас

Послесловие к киевскому финалу Лиги чемпионов, который запомнится запредельным уровнем ненависти. Спецкор "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ – из столицы Украины.

ИНТЕРВЬЮ. Станислав Черчесов: "После объявления заявки мне позвонил Глушаков"

Главный тренер сборной России в субботу целый час общался с российскими журналистами в австрийском Нойштифте. Примерно 45 минут Станислав Черчесов говорил под диктофон.

АНТИМАНЧИНИ. Как Семак может изменить "Зенит"

По данным "СЭ", в начале следующей недели будет объявлено о назначении Сергея Семака главным тренером сине-бело-голубых. Рассказываем – как может измениться игра петербуржского клуба.

ФИНАЛ. Канадский вратарь готов лишить Овечкина чемпионства

В ночь с понедельника на вторник стартует финальная серия Кубка Стэнли "Вегас" – "Вашингтон". Корреспондент "СЭ" рассказывает о главной звезде "Голден Найтс" – канадском голкипере, трехкратном обладателе Кубка Стэнли Марке-Андре Флери.

ТЕННИС. Гадание на Париже

В воскресенье стартовал второй мэйджор сезона – Открытый чемпионат Франции. Рассказываем, чего ждать от "Ролан Гаррос"-2018.

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