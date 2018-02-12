Русский Джеймс Бонд проиграл, Кузьмина опять взяла медаль, Мозер назвала Олимпиаду цирком

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру понедельника, 12 февраля.

НЕУДАЧА. Зато это самая красивая пара Олимпиады. "Русские шпионы" поборются за бронзу

Когда-то над керлингом посмеивались, но с такими ребятами – не до смеха. Спецкор "СЭ" рассказывает, как Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова в упорнейшей борьбе уступили паре из Швейцарии. Теперь Россия в керлинге сразится за бронзу с Норвегией.

ГЕРОИНЯ. Анастасия Кузьмина: "Антон просил выиграть две медали – для себя и для него"

Серебряный призер Игр в Пхенчхане в гонке преследования Анастасия Кузьмина, родившаяся в России, но выступающая, к сожалению, за Словакию, в интервью рассказала о финишной борьбе, третьей подряд медальной Олимпиаде и трагедии брата Антона Шипулина.

МНЕНИЕ. Почему Коляда упал, Россия не взяла золото, а эта Олимпиада – цирк. Объясняет Нина Мозер

Знаменитый российский тренер побывала в Доме спорта в Пхенчхане и рассказала об итогах командного турнира Олимпиады, отстранении Ксении Столбовой, а также о противостоянии Евгении Медведевой и Алины Загитовой.

ОГОНЬ! Павел Погребняк: "Динамо" устроило кампанию по моей дискредитации"

Генеральный директор "Динамо" Евгений Муравьев на днях дал интервью "СЭ", в котором заявил, что у клуба были железобетонные основания для расторжения контракта с нападающим Павлом Погребняком, при этом не уточнив, какие именно. 34-летний форвард, ранее уже объявивший о намерении оспорить разрыв соглашения в Палате по разрешению споров РФС, в беседе с "СЭ" поделился своим видением ситуации. Невероятно откровенное интервью.

ЭКСКЛЮЗИВ. Кахор Муминов: "Фурсенко до последнего боролся за Шатова"

Переход полузащитника Олега Шатова из "Зенита" в "Краснодар" стал одним из главных трансферов премьер-лиги этой зимой. Представитель ProSport Management, консультирующий хавбека сборной России, рассказал "СЭ" об обстоятельствах сделки по 27-летнему полузащитнику.

БЕРДЫЕВ. Перестройка. Все о трансферах "Рубина"

Казанцы ограничены в финансах, но это не мешает им вести едва ли не самую активную работу на трансферном рынке. "Рубин" уже арендовал у "Спартака" Ивелина Попова и вот-вот у "Зенита" возьмет Кристиана Нобоа. При этом в московский клуб из казанской команды может уйти Эльмир Набиуллин, а в санкт-петербургском уже ждут Магомеда Оздоева.

ЛЕГЕНДА. Фил Эспозито: "Олимпиады – для любителей. НХЛ нельзя останавливать бизнес ради Игр"

Большое интервью легендарного канадского хоккеиста обозревателю "СЭ" Игорю РАБИНЕРУ – о Суперсерии-1972, Кучерове и Василевском, Олимпиаде и многом другом.

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