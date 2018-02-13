Русские выигрывают назло врагам, но биатлонисты проваливаются

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру вторника, 13 февраля.

ПОКАЗЫВАЕМ ЗУБЫ. Без лидеров россияне цепляются за бронзу

Российские лыжники Александр Большунов и Юлия Белорукова – обладатели бронзовых наград Олимпиады в индивидуальном спринте классическим стилем. После всех отстранений и дисквалификаций наша сборная все равно на ведущих ролях в Пхенчхане.

ГЕРОИ. "Раньше они общались намного жестче". Секреты успеха Крушельницкого и Брызгаловой

Российские керлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий в матче за 3-е место Олимпиады-2018 в миксте обыграли норвежскую команду – 8:4. Первый тренер нашей пары Дмитрий Мельников рассказал о секретах спортсменов.

ПРОВАЛ. Бабиков – как символ русского биатлона

Вчера на Играх в Пхенчхане прошли гонки преследования. У женщин победу одержала немка Лаура Дальмайер, у мужчин – француз Мартен Фуркад. Российские атлеты снова потерялись в глубине протокола. Спецкор "СЭ" подводит провальные итоги первых дней биатлонного турнира.

ПРОГНОЗ. Обыграет ли Загитова Медведеву?

Чемпион России 2011 года, бронзовый призер чемпионата Европы–2014 в мужском одиночном катании Константин МЕНЬШОВ оценил выступление российских фигуристов в командном турнире и дал свой прогноз на личные соревнования.

РОНАЛДУ VS НЕЙМАР! Еврокубки возвращаются

Сегодня возобновятся матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы. Сразу четыре российских клуба продолжают участвовать в гонке. Рассказываем, как все изменилось за зиму.

ЭКСКЛЮЗИВ. Матиас Краневиттер: "Победить "Спартак" в финале Лиги Европы будет особенно приятно"

Полузащитник "Зенита" Матиас Краневиттер дал "СЭ" обстоятельное интервью. В разговоре аргентинец коснулся таких тем, как интернат "Ривер Плейта", впечатления от чемпионата России и планах на ЧМ-2018.

"ЦРВЕНА ЗВЕЗДА" VS ЦСКА. Один лидер ушел, другой – получил травму

Во вторник в Белграде армейцы первыми из российских команд вступят в борьбу в 1/16 финала Лиги Европы. Соперник – красно-белые сербы, которые, возможно, в феврале оказались в худшем состоянии по сравнению с прошлой осенью.

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