18:00 13 февраля | Вечерний "СЭ"

Русские выигрывают назло врагам, но биатлонисты проваливаются

Антон БАБИКОВ на Олимпиаде: все плохо. Фото "СЭ"
Антон БАБИКОВ на Олимпиаде: все плохо. Фото "СЭ"
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Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру вторника, 13 февраля.

ПОКАЗЫВАЕМ ЗУБЫ. Без лидеров россияне цепляются за бронзу
Российские лыжники Александр Большунов и Юлия Белорукова – обладатели бронзовых наград Олимпиады в индивидуальном спринте классическим стилем. После всех отстранений и дисквалификаций наша сборная все равно на ведущих ролях в Пхенчхане.

ГЕРОИ. "Раньше они общались намного жестче". Секреты успеха Крушельницкого и Брызгаловой
Российские керлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий в матче за 3-е место Олимпиады-2018 в миксте обыграли норвежскую команду – 8:4. Первый тренер нашей пары Дмитрий Мельников рассказал о секретах спортсменов.

ПРОВАЛ. Бабиков – как символ русского биатлона
Вчера на Играх в Пхенчхане прошли гонки преследования. У женщин победу одержала немка Лаура Дальмайер, у мужчин – француз Мартен Фуркад. Российские атлеты снова потерялись в глубине протокола. Спецкор "СЭ" подводит провальные итоги первых дней биатлонного турнира.

ПРОГНОЗ. Обыграет ли Загитова Медведеву?
Чемпион России 2011 года, бронзовый призер чемпионата Европы–2014 в мужском одиночном катании Константин МЕНЬШОВ оценил выступление российских фигуристов в командном турнире и дал свой прогноз на личные соревнования.

РОНАЛДУ VS НЕЙМАР! Еврокубки возвращаются
Сегодня возобновятся матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы. Сразу четыре российских клуба продолжают участвовать в гонке. Рассказываем, как все изменилось за зиму.

ЭКСКЛЮЗИВ. Матиас Краневиттер: "Победить "Спартак" в финале Лиги Европы будет особенно приятно"
Полузащитник "Зенита" Матиас Краневиттер дал "СЭ" обстоятельное интервью. В разговоре аргентинец коснулся таких тем, как интернат "Ривер Плейта", впечатления от чемпионата России и планах на ЧМ-2018.

"ЦРВЕНА ЗВЕЗДА" VS ЦСКА. Один лидер ушел, другой – получил травму
Во вторник в Белграде армейцы первыми из российских команд вступят в борьбу в 1/16 финала Лиги Европы. Соперник – красно-белые сербы, которые, возможно, в феврале оказались в худшем состоянии по сравнению с прошлой осенью.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (7)
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Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://krati.co/blog

00:15

КолобокКолобков

Выигрывают назло врагам ??? )))) Я смотрю - не выиграли ничего пока...Наверное враги плохие попались...

20:37 13 февраля

Slim Taller

Это тот слабоумный,который обещал,что Бах будет извиняться?! Не смеши народ,езжай домой.Реально же чучелом смотришься.

19:17 13 февраля

Beard

Бен Ричардс Тот, кто занимает третье место выигрывает у четвертого, и даже Елисеев в спринте смог выиграть у японца, казаха и двух румын. Не поспоришь. Так что у кого-то мы все равно выигрываем назло врагам..................так чё этот чёрт пишет,что Бабиков провал?Бабиков победитель!Он у 30-ти биатлонистов выиграл,правда его ещё 56 победили,но то уже не важно,важно что Бабиков победитель.

18:57 13 февраля

Бен Ричардс

Тот, кто занимает третье место выигрывает у четвертого, и даже Елисеев в спринте смог выиграть у японца, казаха и двух румын. Не поспоришь. Так что у кого-то мы все равно выигрываем назло врагам.

18:29 13 февраля

Странник-777

Кругом враги... даже в спорте. Докатились.

18:21 13 февраля

ОАР-овцы -- гоу хоум

Даже стесняюсь спросить::: "Что шабашники из ОАР//СОР ""ВЫИГРАЛИ"""??????? Серебро подразумевает ПРОИГРЫШ победителю, а бронза -- ДВА РАЗА "мимо кассы"".....

18:08 13 февраля

Олимпиада Live!
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