Русские выигрывают назло врагам, но биатлонисты проваливаются

ПОКАЗЫВАЕМ ЗУБЫ. Без лидеров россияне цепляются за бронзу
Российские лыжники Александр Большунов и Юлия Белорукова – обладатели бронзовых наград Олимпиады в индивидуальном спринте классическим стилем. После всех отстранений и дисквалификаций наша сборная все равно на ведущих ролях в Пхенчхане.
ГЕРОИ. "Раньше они общались намного жестче". Секреты успеха Крушельницкого и Брызгаловой
Российские керлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий в матче за 3-е место Олимпиады-2018 в миксте обыграли норвежскую команду – 8:4. Первый тренер нашей пары Дмитрий Мельников рассказал о секретах спортсменов.
ПРОВАЛ. Бабиков – как символ русского биатлона
Вчера на Играх в Пхенчхане прошли гонки преследования. У женщин победу одержала немка Лаура Дальмайер, у мужчин – француз Мартен Фуркад. Российские атлеты снова потерялись в глубине протокола. Спецкор "СЭ" подводит провальные итоги первых дней биатлонного турнира.
ПРОГНОЗ. Обыграет ли Загитова Медведеву?
Чемпион России 2011 года, бронзовый призер чемпионата Европы–2014 в мужском одиночном катании Константин МЕНЬШОВ оценил выступление российских фигуристов в командном турнире и дал свой прогноз на личные соревнования.
РОНАЛДУ VS НЕЙМАР! Еврокубки возвращаются
Сегодня возобновятся матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы. Сразу четыре российских клуба продолжают участвовать в гонке. Рассказываем, как все изменилось за зиму.
ЭКСКЛЮЗИВ. Матиас Краневиттер: "Победить "Спартак" в финале Лиги Европы будет особенно приятно"
Полузащитник "Зенита" Матиас Краневиттер дал "СЭ" обстоятельное интервью. В разговоре аргентинец коснулся таких тем, как интернат "Ривер Плейта", впечатления от чемпионата России и планах на ЧМ-2018.
"ЦРВЕНА ЗВЕЗДА" VS ЦСКА. Один лидер ушел, другой – получил травму
Во вторник в Белграде армейцы первыми из российских команд вступят в борьбу в 1/16 финала Лиги Европы. Соперник – красно-белые сербы, которые, возможно, в феврале оказались в худшем состоянии по сравнению с прошлой осенью.
Кстати, вы можете получать такой дайджест, даже не заходя на наш сайт. Он будет приходить вам на почту – достаточно подписаться на рассылку "Вечерний "Спорт-Экспресс".
d6y954bgyxri
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://krati.co/blog
00:15
КолобокКолобков
Выигрывают назло врагам ??? )))) Я смотрю - не выиграли ничего пока...Наверное враги плохие попались...
20:37 13 февраля
Slim Taller
Это тот слабоумный,который обещал,что Бах будет извиняться?! Не смеши народ,езжай домой.Реально же чучелом смотришься.
19:17 13 февраля
Beard
Бен Ричардс Тот, кто занимает третье место выигрывает у четвертого, и даже Елисеев в спринте смог выиграть у японца, казаха и двух румын. Не поспоришь. Так что у кого-то мы все равно выигрываем назло врагам..................так чё этот чёрт пишет,что Бабиков провал?Бабиков победитель!Он у 30-ти биатлонистов выиграл,правда его ещё 56 победили,но то уже не важно,важно что Бабиков победитель.
18:57 13 февраля
Бен Ричардс
Тот, кто занимает третье место выигрывает у четвертого, и даже Елисеев в спринте смог выиграть у японца, казаха и двух румын. Не поспоришь. Так что у кого-то мы все равно выигрываем назло врагам.
18:29 13 февраля
Странник-777
Кругом враги... даже в спорте. Докатились.
18:21 13 февраля
ОАР-овцы -- гоу хоум
Даже стесняюсь спросить::: "Что шабашники из ОАР//СОР ""ВЫИГРАЛИ"""??????? Серебро подразумевает ПРОИГРЫШ победителю, а бронза -- ДВА РАЗА "мимо кассы"".....
18:08 13 февраля