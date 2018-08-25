"Рубин" и ЦСКА устроили боевик, первая победа "Урала", СКА построит самый большой дворец в мире

БОЕВИК. ЦСКА сыграл вничью с "Рубином" и потерял Бийола
"Рубин" дома на "Казань Арене" сыграл вничью с ЦСКА со счетом 1:1 в пятом туре российской премьер-лиги. Матч посетил 26 561 зритель. Сегодня, 25 августа, 66-й день рождения отмечает главный тренер казанской команды Курбан Бердыев.
ТРИУМФ. Первая победа Парфенова на Урале. Волевая
Дмитрий Парфенов одержал первую победу на посту главного тренера "Урала".
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История карьеры игрока из по-настоящему футбольной семьи.
РЕКОРД. СКА построит самый большой хоккейный дворец в мире. За 20 миллиардов рублей
Президент СКА Геннадий Тимченко рассказал о новом стадионе клуба.
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У нападающего петербуржцев осталась неделя, чтобы выбрать свое будущее.
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ЭКСКЛЮЗИВ. Ролан Гусев: "Романцев упорно звал из "Динамо" в "Спартак". Но я не представлял себя в красно-белой форме"
Его, как и Ташаева, звали из "Динамо" в "Спартак". Но он выбрал ЦСКА.