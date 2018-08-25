"Рубин" и ЦСКА устроили боевик, первая победа "Урала", СКА построит самый большой дворец в мире

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру субботы, 25 августа.

БОЕВИК. ЦСКА сыграл вничью с "Рубином" и потерял Бийола

"Рубин" дома на "Казань Арене" сыграл вничью с ЦСКА со счетом 1:1 в пятом туре российской премьер-лиги. Матч посетил 26 561 зритель. Сегодня, 25 августа, 66-й день рождения отмечает главный тренер казанской команды Курбан Бердыев.

ТРИУМФ. Первая победа Парфенова на Урале. Волевая

Дмитрий Парфенов одержал первую победу на посту главного тренера "Урала".

ИНТРИГА. Сергей Еременко: брат или футболист?

История карьеры игрока из по-настоящему футбольной семьи.

РЕКОРД. СКА построит самый большой хоккейный дворец в мире. За 20 миллиардов рублей

Президент СКА Геннадий Тимченко рассказал о новом стадионе клуба.

ИГРОК. Заболотный в порядке. Остаться в "Зените" или уйти?

У нападающего петербуржцев осталась неделя, чтобы выбрать свое будущее.

СКАНДАЛ. Прорыв канализации. Макгрегор обидел отца Хабиба

За полтора месяца до боя года началась трэшток-кампания.

ЭКСКЛЮЗИВ. Ролан Гусев: "Романцев упорно звал из "Динамо" в "Спартак". Но я не представлял себя в красно-белой форме"

Его, как и Ташаева, звали из "Динамо" в "Спартак". Но он выбрал ЦСКА.