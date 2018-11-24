Российские лыжники рвут всех, "Реал" уничтожен "Эйбаром", Кононов ставит задачи для "Спартака"

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру субботы, 24 ноября.

ТРИУМФ. Лыжня – России! Большунов и Белорукова убрали всех

И даже Клебо и Нильссон ничего не смогли с ними поделать.

ДЕБЮТ. Олег Кононов: "Игра "Спартака" должна соответствовать тому, как за него болеют"

Новый главный тренер московского "Спартака" дал пресс-конференцию накануне матча с "Крыльями Советов".

УНИЖЕНИЕ. Воспитанник "Барселоны" уничтожил "Реал". Солари разгромлен в Эйбаре

Первое поражение аргентинского тренера во главе мадридского клуба вышло очень чувствительным (0:3).

ОГОНЬ. "На деньги от контракта с "Сан-Хосе" купил квартиру в Екатеринбурге". Русский форвард разрывает канадскую лигу

Интервью 19-летнего форварда молодежной сборной России Иван Чеховича.

ФАНАТИЗМ. "Она нам как сестра". За Медведеву болеют даже в Бразилии

Поклонники рассказывают, как относятся к нынешним результатам Евгении Медведевой.

РАССЛЕДОВАНИЕ "СЭ". Денатурализация. Почему Россия отказывается от тренеров-легионеров

В России зарубежных специалистов стало гораздо меньше. Анализируем ситуацию.

ОБЗОР НХЛ. Почему Кучерову снова не набрать 100 очков? 30 – уже есть

Обзор матчей Национальной хоккейной лиги.

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