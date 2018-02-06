Россияне vs МОК. CAS vs Бах. "Краснодар" vs "Реал"

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру вторника, 6 февраля.

НЕСГИБАЕМЫЕ. Как Ан, Устюгов и Шипулин будут судиться с МОК

32 российских спортсмена подали апелляцию на свое неприглашение на Олимпиаду в Пхенчхане. Их дело 7 февраля рассмотрит выездная ad hoc панель Спортивного арбитражного суда (CAS). После 8 февраля внести изменения в окончательный список участников Игр будет невозможно. То есть у Виктора Ана, Сергея Устюгова, Антона Шипулина и других остался один шанс. Рассказываем о нюансах разбирательства, по следам которого на допуск рассчитывают еще 15 олимпийцев из Сочи-2014.

ОСОБОЕ МНЕНИЕ СИМОНОВА. Баху – капут, если Россия выиграет в CAS!

Спецкор "СЭ" в Корее Дмитрий СИМОНОВ рассказал о завтрашнем решении выездной панели Спортивного арбитражного суда в Пхенчхане по делам 32 российских спортсменов, отстраненных от Олимпиады-2018 комиссией МОК Валери Фурнерон.

РЕФОРМА. Новая формула лимита – "6+2"? Что обсуждают клубы

На последнем исполкоме РФС, который состоялся 25 декабря прошлого года, принято решение о разработке нового формата лимита на легионеров. И вот "СЭ" стали известны нюансы новых предложений по ограничениям на иностранных футболистов в РФПЛ. Российских футболистов-миллионеров станет еще больше?

ЭКСКЛЮЗИВ. Рикко Гросс: "Церемония открытия? Нет, холодно! Здоровье гораздо важнее!"

Старший тренер мужской сборной России по биатлону во время морозной вечерней тренировки в Пхенчхане дал эксклюзивное интервью "СЭ". Специалист из Германии, в отличие от спортсменов, сразу же согласился пообщаться (на родном немецком), но заметно напрягался, когда речь заходила про допинговые дела и решения МОК.

ВОПРОС. А если CAS оправдает пятерых хоккеистов... Их вызовут в сборную?

"Русские своих на войне не бросают" – фраза из культового фильма "Брат-2" как нельзя лучше описывает позицию Олега Знарка по отношению к определенным людям. Если для него человек стал своим, пройдя вместе с ним через какие-то испытания, то полагаться на него тренер будет до самого конца. Но в то же время "СЭ" объясняет, почему в случае оправдательного вердикта в отношении пятерых хоккеистов никого из них не следует ждать на Олимпиаде.

ФОРВАРД. Антон Заболотный: "Первую зарплату спустил на бутсы – бело-черные, как у Роберто Карлоса"

Новичок "Зенита" Антон Заболотный​ проводит первый сбор с питерской командой. О том, как он обживается в новом коллективе, об истинном месте рождения, драках в интернате и своем главном талисмане он рассказал в интервью "СЭ".

РЕКОРД. "Краснодар" продал 34 тысячи билетов на матч молодежки. Как это возможно?

На первый стыковой матч Юношеской лиги УЕФА между молодежными командами "Краснодара" и "Реала" реализованы все билеты, несмотря на то, что игра пройдет на большом стадионе. "СЭ" рассказывает, как такое могло произойти.

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