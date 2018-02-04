Россияне не понесут флаг МОК на Олимпиаде, Бах снова говорит о России

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру воскресенья, 4 февраля.

ФЛАГ. У России не будет знаменосца

Олимпийский флаг для российских спортсменов во время церемонии открытия Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане пронесет волонтер, назначенный оргкомитетом соревнований. Наша делегация решила не выбирать спортсмена, который выступит в роли знаменосца.

ОЛИМПИАДА. Бах атакует CAS из-за России. Что это значит?

Президент МОК Томас Бах жестко высказался по поводу решений Спортивного арбитражного суда, оправдавшего 28 из 39 россиян, и пообещал реформировать этот орган. "СЭ" – о последствиях высказываний главы МОК.

НАЧАЛО. "СЭ" – уже на Олимпиаде. Нас не остановила даже буря!

Репортаж специальных корреспондентов "СЭ", которые с приключениями добирались до Кореи.

ДОПИНГ. CAS, ты не прав. Паунд о том, почему нельзя оправдывать россиян

Бывший глава ВАДА и автор первого допингового доклада о российском спорте Ричард Паунд раскритиковал решение Спортивного арбитража об оправдании 28 россиян. И заодно обвинил МОК в преступной медлительности.

ФУТБОЛ. Вы удивитесь, но в Европе много российских игроков

Три года назад в западных элитных лигах играла всего дюжина наших футболистов, полтора года назад – в два раза больше. По сравнению с летом 2016-го их число незначительно уменьшилось, что говорит о стагнации российского футбола.

БОКС. В канаты! Гассиев ворвался в финал суперсерии

Российский боксер Мурат Гассиев нокаутировал кубинца Юниера Дортикоса в 12-м раунде поединка в Сочи. В финале WBSS Мурат встретится с украинцем Александром Усиком.

ХОККЕЙ. Трудно со "Спартаком". Но забивали только сборники

Сборная России в выставочном матче перед Олимпийскими играми-2018 в овертайме обыграла "Спартак" (2:1). Красно-белые дали бой главной команде страны, а их состав укрепили ее резервисты. Один из них, Илья Каблуков, отметился заброшенной шайбой, а также стал невольным участником эпизода с травмой Кирилла Капризова.

НХЛ. Три сотни Кучерова, возвращение Варламова и полтинник Радулова

В ночь на воскресенье наши легионеры в Северной Америке снова зажигали, пока многие из нас спали. В обзоре "СЭ" – главные события игрового дня НХЛ.

РУССКИЙ ХОККЕЙ. Шведы биты, Россия – снова чемпион мира!

Сборная России по хоккею с мячом выиграла чемпионат мира в Хабаровске. В финале россияне победили Швецию – 5:4.

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