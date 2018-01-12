Россия взяла бронзу в биатлоне, Дзюба и Шатов не едут на сбор "Зенита"

ГЛОТОК ВОЗДУХА. Шипулин добыл бронзу в эстафете
Сборная России распечатала очередной безмедальный период на Кубке мира, завоевав бронзовую медаль в мужской эстафете.
ИНТРИГА. "Зенит" полетит в Дубай без Дзюбы и Шатова
Как сообщили "СЭ" коллеги с итальянского телеканала RAI 1, в списке футболистов "Зенита", которые должны 15 января отправиться на первый зимний сбор в ОАЭ, на данный момент отсутствуют 27-летний хавбек Олег Шатов и 29-летний форвард Артем Дзюба.
СОБЫТИЕ. Революция Федуна: процесс пошел
14 декабря владелец "Спартака" через "СЭ" предложил систему реформ нашего футбола. Рассказываем о судьбе документа.
ТРАНСФЕР. ЦСКА купил. Но не нападающего
ЦСКА объявил о трансфере полузащитника хорватского "Славен Белупо" Кристияна Бистровича. Соглашение с 19-летним футболистом рассчитано до 2022 года. "СЭ" рассказывает о талантливом новичке красно-синих.
ВОПРОС. Сделку "Спартака" по Вериссимо срывают лжеагенты. Как так?
Непосредственные участники запутанных переговоров между чемпионами России и "Сантосом" раскрывают их детали и объясняют, почему у Вериссимо появился целый ворох импресарио.
ЗАЯВЛЕНИЕ. Мартен Фуркад: "На Олимпиаде докажем Трампу, что Франция – не дерьмовая страна"
Французский биатлонист Мартен Фуркад после эстафеты на этапе Кубка мира в Рупольдинге выступил с критикой в сторону президента США Дональда Трампа.
ОЛИМПИАДА. Кто понесет флаг для России на Играх-2018? И понесет ли вообще
Накануне Олимпиады предстоит решить еще один взрывоопасный вопрос.
Igorello97
Дзюба в Краснодар?
21:19 12 января