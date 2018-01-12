Россия взяла бронзу в биатлоне, Дзюба и Шатов не едут на сбор "Зенита"

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру пятницы, 12 января.

ГЛОТОК ВОЗДУХА. Шипулин добыл бронзу в эстафете

Сборная России распечатала очередной безмедальный период на Кубке мира, завоевав бронзовую медаль в мужской эстафете.

ИНТРИГА. "Зенит" полетит в Дубай без Дзюбы и Шатова

Как сообщили "СЭ" коллеги с итальянского телеканала RAI 1, в списке футболистов "Зенита", которые должны 15 января отправиться на первый зимний сбор в ОАЭ, на данный момент отсутствуют 27-летний хавбек Олег Шатов и 29-летний форвард Артем Дзюба.

СОБЫТИЕ. Революция Федуна: процесс пошел

14 декабря владелец "Спартака" через "СЭ" предложил систему реформ нашего футбола. Рассказываем о судьбе документа.

ТРАНСФЕР. ЦСКА купил. Но не нападающего

ЦСКА объявил о трансфере полузащитника хорватского "Славен Белупо" Кристияна Бистровича. Соглашение с 19-летним футболистом рассчитано до 2022 года. "СЭ" рассказывает о талантливом новичке красно-синих.

ВОПРОС. Сделку "Спартака" по Вериссимо срывают лжеагенты. Как так?

Непосредственные участники запутанных переговоров между чемпионами России и "Сантосом" раскрывают их детали и объясняют, почему у Вериссимо появился целый ворох импресарио.

ЗАЯВЛЕНИЕ. Мартен Фуркад: "На Олимпиаде докажем Трампу, что Франция – не дерьмовая страна"

Французский биатлонист Мартен Фуркад после эстафеты на этапе Кубка мира в Рупольдинге выступил с критикой в сторону президента США Дональда Трампа.

ОЛИМПИАДА. Кто понесет флаг для России на Играх-2018? И понесет ли вообще

Накануне Олимпиады предстоит решить еще один взрывоопасный вопрос.