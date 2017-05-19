Россия vs Канада, инсайды о "Спартаке", заявление Луческу

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру пятницы, 19 мая.

ДУЭЛЬ. Канада – Россия: кто сильнее?

В субботу Канада и Россия сойдутся в давнем и принципиальном противостоянии в полуфинале чемпионата мира по хоккею-2017. "СЭ" сравнивает составы двух сборных и анализирует, какая из команд имеет преимущество на бумаге.

ИСТОРИЯ. Победители Канады-2008

"СЭ" рассказывает, как сложились судьбы игроков сборной России, добывших победу над канадцами в финале единственного домашнего для них чемпионата мира. Где сейчас герои Квебека-2008.

ВИДЕО. Битва Канады и России – в "СЭ"

Полуфинал ЧМ-2017 стартует в 16.15 по московскому времени. Первый канал покажет видеотрансляцию матча в прямом эфире для посетителей сайта "СЭ".

ИНСАЙДЫ. Первый тост Глушакова: "Массимо, извините нас за Томск"

В первой половине июня выйдет в свет новая книга нашего обозревателя Игоря РАБИНЕРА "Как возрождали "Спартак" о первом чемпионском сезоне красно-белых за 16 лет. "СЭ" публикует "инсайдерскую" главу с неизвестными широкой публике подробностями того, как ковалось сенсационное чемпионство.

МОНОЛОГ. Мирча Луческу: "На нас идут злобные атаки"

Брифинг главного тренера "Зенита" в Санкт-Петербурге перед гостевым матчем заключительного тура чемпионата с "Локомотивом" превратился в монолог румынского специалиста. Сверхэмоциональное выступление длилось два десятка минут.

FOOTБОЛЬНЫЕ ЛЮДИ. Тренерский тупик для Галицкого

Колонка Ильи КАЗАКОВА о главной загадке будущего лета. Перемены ждут ряд клубов премьер-лиги, но "Краснодар" стоит особняком.

МНЕНИЕ. Почему Черчесов прав

Обозреватель "СЭ" Игорь РАБИНЕР высказывает свое отношение к списку 30 кандидатов в сборную России для участия в Кубке конфедераций. Станислав Черчесов не нашел в нем места для Кокорина, Шатова, Мамаева и Денисова.

ГОСТЬ. Артем Ребров: "Если Черчесов позовет в сборную, приеду"

В четверг, на следующий день после чемпионского праздника, вратарь "Спартака", весь сезон державший обет молчания, побывал в редакции "СЭ". И прояснил ряд важных вопросов.

НАЧИСТОТУ. Александр Кержаков: "Попросил Шнура выступить на спартаковском стадионе по-питерски!"

Гостем авторской программы "Начистоту" обозревателя "СЭ" Александра ЛЬВОВА стал форвард "Зенита". Лучший бомбардир в истории России – о себе, невском клубе и не только.

КРИМИНАЛ. Чемодан на миллион

"СЭ" рассказывает об удивительной истории кровных родственников супруги полузащитника "Реала" Гарета Бэйла. И объясняет, почему за ними охотится мафия.

ДОПИНГ. ВАДА подписало приговор Исинбаевой

Совет учредителей Всемирного антидопингового агентства в Монреале принял решение вернуть Российскому антидопинговому агентству право проводить и планировать тестирование. В случае, если глава Наблюдательного совета РУСАДА, двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева покинет свой пост.