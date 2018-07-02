Россия впервые в космосе, Черчесов - в пути, британцы полюбили РФ

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру понедельника, 2 июля.

ИСТОРИЯ. Ураааaaaa! Ты просто космос, Стас!

В воскресенье команда Станислава Черчесова совершила невероятное – отыгралась после быстрого гола Испании, добралась до серии пенальти и благодаря сэйвам Игоря Акинфеева вышла в четвертьфинал домашнего ЧМ-2018! Браво, герои! Празднуй, страна!

СБОРНАЯ-2018. Герои нашего времени

Так бывает только в России! Худшее, что могло произойти, произошло сразу. Мы этого боялись, мы очень надеялись, что хотя бы до перерыва Россия выстоит, чтобы стабилизировать изначально неравный расклад сил, но нет. Все пошло по совсем другому сценарию. Дмитрий ЗЕЛЕНОВ объявляет эту встречей легендарной и вписывает ее в историю.

ЗАЯВЛЕНИЕ. Станислав Черчесов: "Турнир только начинается!"

Станислав Черчесов вошел в зал для пресс-конференций абсолютно серьезным, без тени улыбки на лице. Он был примерно таким же, как в момент решающего сэйва Игоря Акинфеева, когда весь штаб, запасные, обслуживающий персонал наперегонки рванул на поле, а главный тренер, не меняя выражения лица, просто вскинул вверх обе руки. Он не стремился никому ничего доказывать – но в этот день доказал всем и все.

ПРАЗДНИК. Как во сне. И не хочется просыпаться

Игорь РАБИНЕР написал большой текст о выходе российской команды в четвертьфинал чемпионата мира. И большая его часть посвящена народным гуляниям, которые охватили все города нашей необъятной родины.

ДЕНЬГИ. Сборная России уже принесла РФС 16 миллионов долларов. И это еще не все!

В связи с выходом сборной России в четвертьфинал чемпионата мира, Российский футбольный союз (РФС) уже точно получит от Международной федерации футбола (ФИФА) не меньше 16 миллионов долларов. Больше РФС зарабатывал только за счет Евро-2008. Если же наша команда пройдет хорватов, то рекорд 10-летней давности может пасть.

КАМБЭК. Трансфер, которого ждала вся Канада

Эпопея с Джоном Таваресом спасла открытие рынка нынешнего года. Не будь гонки за канадской звездой, и следить было бы не за чем. На этот раз обошлось без грандиозных обменов и длинных тяжелых контрактов для стареющих игроков с безумными переплатами. Интерес сторонней публики держался только на слухах о Таваресе, но и с ним стало все понятно, когда он в обозначенный срок не подписал восьмилетний контракт с "Айлендерс" и стал неограниченно свободным агентом. И теперь Джон – в "Торонто", за который он болел в детстве.

НАПЕРЕКОР. "Русские ультрас угостили нас водкой". Тот самый англичанин, пристыдивший британские СМИ

Гоша ЧЕРНОВ поговорил с британским болельщиком Мэттом Мэйбери, который за две недели кардинально поменял мнение в нашей стране и теперь рекомендует посетить Россию своим друзьям.

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