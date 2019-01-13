Россия сокрушила всех в биатлоне, правда Ещенко про лайки в "Спартаке", Кучеров ушел в космос

13 января. Оберхоф. Екатерина Юрлова-Перхт празднует победу со своей командой после финиша с флагом. Фото AFP

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру воскресенья, 13 января.

ЧУДО. Наши женщины – золото!

Женская сборная России по биатлону выиграла эстафету на этапе Кубка мира в Оберхофе. Евгения Павлова, Маргарита Васильева, Лариса Куклина, Екатерина Юрлова-Перхт – настоящие красавицы. Это первое золото нашей женской эстафетной команды за семь лет (без учета отобранной из-за допингового скандала победы в 2014-м).

ДУБЛЬ. Все золото – наше!

Мужская сборная России следом за женской оформила уверенную победу в своей эстафете. Максим Цветков, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко, Александр Логинов – настоящие чемпионы. Это первый золотой дубль России в кубковых эстафетах с 2006 года.

ЛИДЕР. Дзюба – о здоровье, "Фенербахче" и бое с Хабибом

Нападающий "Зенита" и сборной России вышел из отпуска и отправился на зимний медосмотр сине-бело-голубых. После обхода кабинетов он ответил на вопросы "СЭ".

ИНТЕРВЬЮ. Андрей Ещенко: "Знаю, почему у спартаковцев летели "кресты"

Большое и откровенное интервью защитника "Спартака". Андрей Ещенко – о травме, Каррере, Глушакове и болельщиках.

ТРЭШ. "Ты богат, но ты суч*** и алкаш"

В тот момент, когда разговоры о возможном реванше между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором возобновились, активизировался и трэш-ток. Бойцы зажигают в соцсетях, а другие спортсмены активно реагируют на разборки двух звезд.

БОМБАРДИР. Кучеров в отрыве – уже 75 очков!

Форвард "Тампы" Никита Кучеров отрывается от конкурентов в гонке бомбардиров НХЛ. С сезона-1996/97 быстрее (42 матча против 45) 75 баллов набирал только Марио Лемье. За 22 года круче не было никого.

БИТВА. Бобровский – в запасе, Панарин – герой, Кузнецова затроллили за "птичку"

В главном матче субботы в НХЛ "Коламбус" обыграл в овертайме "Вашингтон" на площадке чемпиона – 2:1 благодаря победной шайбе Артемия Панарина. Гости не упустили возможность подколоть Евгения Кузнецова за знаменитое празднование голов.

РАЛЛИ. "Камаз" потерял на "Дакаре" вторую машину за два дня. Это проклятие?

Российская команда "Камаз-мастер" продолжит борьбу в зачете грузовиков на ралли-рейде "Дакар" всего с двумя машинами вместо четырех. Сначала грузовик Андрея Каргинова был дисквалифицирован за наезд на болельщика и неоказание помощи, а затем машина Айрата Мардеева сошла с дистанции из-за технических проблем.

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