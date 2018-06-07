Россия с Черчесовым опустилась на дно. Овечкина втягивают в политический скандал с Трампом

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру четверга, 7 июня.

РЕЙТИНГ. Россия – официально худшая команда ЧМ-2018. Что это значит?

Семидесятое. Ниже не падали никогда. Наш ближайший соперник – сборная Саудовской Аравии – выше. Это к вопросу о том, кто фаворит. С практической точки зрения это ничего не значит, к Евро-2020 и всяким корзинам рейтинг не имеет отношения. Но удар по престижу колоссальный, и футбольные болельщики чувствуют этот удар. Самолюбие ведь есть не только у футболистов.

ОСОБОЕ МНЕНИЕ. Страна готова, сборная – нет

Очевидно – никакого апокалипсиса с российским футболом не произойдет. При любом результате сборной на чемпионате мира. Футбол не кончится, не закроется. В нем останутся стадионы, инфраструктура. Вот только подход к любимой игре должен быть иным, и заниматься этим должны уже совершенно другие люди. Для который невыход из группы ЧМ – катастрофа, а такие матчи, как с Австрией и Турцией, ужас, а не качественный скачок. Злое мнение Сергея ЕГОРОВА.

ЗАДАЧА. Спасти сборную за 7 дней

Во вторник сборная России не смогла обыграть дома второй состав Турции (1:1). До старта чемпионата мира осталась неделя. Можно ли успеть за это время сделать команду, которой мы будем гордиться?

ГРУСТЬ. Два года пустоты. Промежуточные итоги работы Черчесова

Сборная России завершила подготовку к чемпионату мира. Но – не подготовилась. За два года тренерский штаб не смог определиться с костяком команды, а качество игры не выдерживает никакой критики. И вот что мы имеем сейчас.

ОЦЕНКА. Валерий Газзаев: "Смолов проявлял эгоизм. Этого быть не должно"

Заслуженный тренер России, обладатель Кубка УЕФА, заместитель председателя комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Валерий Газзаев – специально для "СЭ" о контрольном матче сборной против Турции и готовности национальной команды к ЧМ-2018.

ИНСАЙД. Как нам покажут чемпионат мира

Российские телеканалы заканчивают приготовления к главному турниру года, до которого остается всего неделя. Рассказываем, что мы увидим и кого услышим по телевизору в ближайший месяц.

ДИЛЕММА. "Овечкин должен решать, идти ли к Трампу в случае победы". Политический скандал в НХЛ

Перед пятым матчем финала Кубка Стэнли "Вегас" – "Вашингтон" (счет в серии 1-3) темнокожий форвард "Кэпс" Деванте Смит-Пелли заявил, что откажется от приглашения в Белый дом в случае успеха своей команды. Что скажет Александр Овечкин?

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