Россия разгромила США, Акимова атакует тренеров, Коляда снова упал

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру субботы, 17 февраля.

ХОККЕЙ. Ковальчук сокрушил Америку и рекорд Буре!

Сборная России обыграла США (4:0) в заключительном матче хоккейного турнира Олимпиады-2018 и обеспечила себе место в четвертьфинале. По две шайбы забросили Николай Прохоркин и Илья Ковальчук.

РАСКЛАД. Россия может сыграть в четвертьфинале со Словенией

Пару потенциальных соперников россияне узнают в воскресенье, в последний день предварительного раунда. Разбираемся в удивительной сетке олимпийского турнира.

ВИП-БОЛЕЛЬЩИК. Леонид Слуцкий: "Выступать без флага? Главное, что у тебя внутри"

Бывший главный тренер сборной России по футболу и ЦСКА Леонид Слуцкий прилетел в Корею, чтобы поддержать наших спортсменов на Олимпиаде. И заглянул в Дом спорта и на хоккей.

БИАТЛОН. Кузьмина становится трехкратной, Акимова палит мимо мишеней

Заключительную личную женскую гонку на Олимпиаде выиграла русская словачка Анастасия Кузьмина. Это ее третий титул на третьих Играх. Татьяна Акимова упала и заняла последнее место.

МЕССЕДЖ. "С тренерами не было ни диалога, ни доверия"

После катастрофического выступления и последнего места в масс-старте лидер женской сборной России Татьяна Акимова назвала виновных в своем провале. Заявления биатлонистки вышли весьма скандальными.

БРОНЗА! Девушки без страха и упрека

Наши лыжницы снова шокируют весь мир. Женская сборная России впервые за долгое время завоевала медали большого турнира в эстафете, финишировав на третьем месте в первой командной гонке Пхенчхана.

ВЯЛЬБЕ. "Не уйду, пока не станем олимпийскими чемпионами"

Главный тренер сборной России и президент национальной федерации лыжных гонок Елена Вяльбе провела в автомобильной пробке часть женской эстафеты. Но наша команда все равно сотворила сенсацию, а Вяльбе снова зажгла при встрече с журналистами.

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Ханю – двукратный. Алиев чуть не проиграл Коляде

Мужчины-одиночники устроили грандиозную битву за олимпийские медали без участия россиян. Михаил Коляда упал. Снова. И после этого пришел на исповедь к журналистам.

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