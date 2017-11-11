Россия проиграла Аргентине, Шипачев - в СКА, Медведева упала и победила

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру субботы, 11 ноября.

МАТЧ. "Модель 01". Вот как мы будем играть на ЧМ против топ-команд?

0:1 в обновленных "Лужниках". Сборная России очень хотела, но не сумела выстрадать ничью в матче с Аргентиной – и все равно лучшим игроком у нашей команды стал вратарь Игорь Акинфеев.

ЛАЙВ. Главное из "Лужников"

Все, что окружало игру до ее начала. И все, что происходит на главной арене страны после матча. В одном месте.

ОТБОР. Неужели Буффон не приедет в Россию?

Сборная Италии провалила первый стыковой матч против Швеции. Если у команды Вентуры не получится исправить ситуацию в понедельник, чемпионат мира пройдет без "Скуадры адзурры" впервые с 1958 года. Это возможно?

ДАТА. "Зенит"-2007

10 лет первому в российской истории чемпионству "Зенита". "СЭ" вспоминает футболистов-чемпионов и рассказывает, где они сейчас.

ПОБЕДА. Не заводной медвежонок

Евгения Медведева выиграла японский этап "Гран-при" и вышла в финал серии, но изрядно напугала своих поклонников сразу двумя ошибками в произвольной программе. Сенсацию преподнес ставший первым в Осаке у мужчин Сергей Воронов.

ЕВРОТУР. Россия расколола швейцарский орешек за пять минут

Сборная России во втором матче Кубка "Карьяла" обыграла Швейцарию, забросив четыре шайбы в течение пятиминутного отрезка в третьем периоде. Победа 6:2, но проблемы все равно остаются.

ВОЗВРАЩЕНИЕ. Шипачев – в СКА. Проигравших нет

Российский форвард после мучительного старта сезона в "Вегасе" заключил новый контракт с невским клубом. Корреспондент "СЭ" рассуждает, почему возвращение Вадима Шипачева выгодно всему российскому хоккею.

СЛОВА. Вадим Шипачев: "Вегас" не выполнял обещания. В лицо мне говорили одно, а на деле…"

Форвард рассказал о возвращении в СКА из "Вегаса". И сделал ряд важных заявлений.

БИТВА. Овечкин отправил Кросби в глубокий минус

"Вашингтон" в главном матче пятницы в НХЛ убедительно разобрался с "Питтсбургом" (4:1), а дубль Стоуна принес победу "Оттаве" в первой с 2011 года игре в Европе. Об этом и многом другом – в традиционном обзоре "СЭ".

УГРОЗА. ВАДА похвасталось новым компроматом на Россию

Всемирное антидопинговое агентство объявило о том, что в его распоряжении появилась "секретная" база данных Московской антидопинговой лаборатории с тестами спортсменов с января 2012 по август 2015 года. Эти документы могут привести к новым дисквалификациям и отказу от восстановления аккредитации РУСАДА.

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