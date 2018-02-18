Россия попала в допинговый скандал на Олимпиаде, хоккеисты до финала не встретятся с Канадой

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру воскресенья, 18 февраля.

ДОПИНГ. Мельдоний в керлинге: провокация и катастрофа?

Сборная России может столкнуться в Пхенхчане с новым допинговым скандалом, который окончательно похоронит наши надежды на возвращение флага. Керлингист Александр Крушельницкий, бронзовый призер турнира в дабл-миксте, подозревается в использовании мельдония.

ПОДРОБНОСТИ. На чем прокололся наш Бонд

Вся мельдониевая история воскресного дня в одном месте. Вскрытие пробы "Б" "двойного агента России на Играх", мужа "девушки Джеймса Бонда" и героя "Форсажа", как спортсмена окрестили североамериканцы, – в понедельник.

ЛЫЖИ. В километре от космоса. Россия – с серебром эстафеты

Российские лыжники едва не преподнесли суперсенсацию Олимпиады-2018 в мужской эстафете. Наша команда позволила норвежцам пробиться к золоту только на последнем отрезке четвертого этапа. Крутые!

ЭМОЦИЯ. Серебро и слезы: невероятная Вяльбе

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе разрыдалась после серебряного финиша мужской команды. Спецкор "СЭ" передал искренние эмоции настоящей чемпионки. Пока главное видео Игр.

ФРИСТАЙЛ. Полный шок и "непонимамба" происходящего

Россиянин Илья Буров стал третьим в соревнованиях по лыжной акробатике и принес нашему фристайлу первую медаль на этих Олимпийских играх. И заодно попал на топ-кадр агентств, тепло поздравив чемпиона Александра Абраменко из Украины.

ХОККЕЙ. Словения или Норвегия в четвертьфинале, Чехия – в полуфинале?

Финальный вариант сетки олимпийского хоккейного турнира Игр-2018. Для сборной России встреча с Канадой исключена до медального раунда.

ВЕЗЕНИЕ. Что еще надо, чтобы выиграть золото?

Корреспондент "СЭ" анализирует сетку плей-офф для нашей хоккейной сборной. И отмечает удачу Олега Знарка.

СКАНДАЛ. Обидчивый американец

Концовка субботнего матча между Россией и США обернулась неожиданным скандалом. Американский коллега обвинил Олега Знарка в неуважении, рукопожатие после встречи не состоялось. Так кто погорячился?

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