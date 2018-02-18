Россия попала в допинговый скандал на Олимпиаде, хоккеисты до финала не встретятся с Канадой

ДОПИНГ. Мельдоний в керлинге: провокация и катастрофа?
Сборная России может столкнуться в Пхенхчане с новым допинговым скандалом, который окончательно похоронит наши надежды на возвращение флага. Керлингист Александр Крушельницкий, бронзовый призер турнира в дабл-миксте, подозревается в использовании мельдония.
ПОДРОБНОСТИ. На чем прокололся наш Бонд
Вся мельдониевая история воскресного дня в одном месте. Вскрытие пробы "Б" "двойного агента России на Играх", мужа "девушки Джеймса Бонда" и героя "Форсажа", как спортсмена окрестили североамериканцы, – в понедельник.
ЛЫЖИ. В километре от космоса. Россия – с серебром эстафеты
Российские лыжники едва не преподнесли суперсенсацию Олимпиады-2018 в мужской эстафете. Наша команда позволила норвежцам пробиться к золоту только на последнем отрезке четвертого этапа. Крутые!
ЭМОЦИЯ. Серебро и слезы: невероятная Вяльбе
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе разрыдалась после серебряного финиша мужской команды. Спецкор "СЭ" передал искренние эмоции настоящей чемпионки. Пока главное видео Игр.
ФРИСТАЙЛ. Полный шок и "непонимамба" происходящего
Россиянин Илья Буров стал третьим в соревнованиях по лыжной акробатике и принес нашему фристайлу первую медаль на этих Олимпийских играх. И заодно попал на топ-кадр агентств, тепло поздравив чемпиона Александра Абраменко из Украины.
ХОККЕЙ. Словения или Норвегия в четвертьфинале, Чехия – в полуфинале?
Финальный вариант сетки олимпийского хоккейного турнира Игр-2018. Для сборной России встреча с Канадой исключена до медального раунда.
ВЕЗЕНИЕ. Что еще надо, чтобы выиграть золото?
Корреспондент "СЭ" анализирует сетку плей-офф для нашей хоккейной сборной. И отмечает удачу Олега Знарка.
СКАНДАЛ. Обидчивый американец
Концовка субботнего матча между Россией и США обернулась неожиданным скандалом. Американский коллега обвинил Олега Знарка в неуважении, рукопожатие после встречи не состоялось. Так кто погорячился?
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