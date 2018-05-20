Роскошный отель сборной, Абрамовичу не дают визу, Овечкин на грани провала

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру воскресенья, 20 мая.

ЛУЧШИЙ. Смолов – снова первый

По результатам опроса футболистов клубов премьер-лиги, который ежегодно проводит "СЭ", лучшим игроком прошедшего чемпионата признан Федор Смолов. В третий раз подряд. Также Смолов – лучший игрок чемпионата по оценкам "СЭ".

СБОРНАЯ. Дискотеки и чучела козлов. Где будет жить команда Черчесова

Сборная России перед домашним чемпионатом мира-2018 прибыла на австрийский сбор. Пока команда собиралась в дорогу, спецкоров "СЭ" пустили внутрь отеля и в номера футболистов.

ВЕТЕРАН. Сергей Игнашевич: "Без Березуцких в сборной очень непривычно"

Дождливым утром сборная России провела в Новогорске последнюю тренировку перед вылетом в Австрию. Основное занятие снова пропустили Артем Дзюба и Алан Дзагоев, а на вопросы ответил главный ветеран команды.

РАБИНЕР. "Здесь только русских меняют?" О чем умолчал Денисов

Эпическое интервью Игоря Денисова Юрию Дудю достойно тщательного, построчного разбора. Оно ведь – о сути всего российского футбола, отмечает обозреватель "СЭ" Игорь РАБИНЕР.

ВИЗА. Абрамовича не пускают в Британию. В чем дело?

Фамилия владельца "Челси" не в первый раз в этом году появляется в СМИ. На этот раз он не смог посетить финал Кубка Англии – в субботу в Лондоне был побежден "МЮ" Жозе Моуринью – по уважительной причине.

КУБОК СТЭНЛИ. Василевский испортил день рождения Кузнецова – "Вашингтон" в шаге от вылета

"Тампа-Бэй" выиграла третий подряд матч у "Вашингтона" (3:2) и с таким же счетом повела в финальной серии Восточной конференции НХЛ. Андрей Василевский снова был на высоте, испортив настроение имениннику Евгению Кузнецову и его партнерам. В ночь на вторник по Москве для команды Александра Овечкина все может закончиться новым разочарованием.

ЧЕМПИОНАТ МИРА. Канада – без медалей

После победы над Россией в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею в Дании сборная Канады в субботу сенсационно уступила Швейцарии, а в воскресенье не добралась до бронзы. На этот раз "Кленовые" проиграли США в североамериканском противостоянии.

КХЛ. Возглавит ли Быков "Авангард"?

По данным нашего издания, новый председатель правления "Авангарда" Александр Крылов встречается с Вячеславом Быковым. Он уговаривает тренера вернуться в хоккей, и возглавить омскую команду.

БАСКЕТБОЛ. Худшие среди лучших

ЦСКА стал четвертым в "Финале четырех" Евролиги в Белграде. В матче за третье место армейский клуб потерпел поражение от "Жальгириса" со счетом 77:79, едва не отыграв отставание в 20 очков.

БОЙ. Крылов vs Мальдонадо. Нервно и кроваво в Ростове-на-Дону

Российский боец Никита Крылов одержал победу над бразильцем Фабио Мальдонадо в поединке за титул Fights Nights Global в полутяжелом весе. Андрей БАЗДРЕВ – о самом интересном поединке уик-энда.

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