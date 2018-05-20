20:30 | Вечерний "СЭ"

Роскошный отель сборной, Абрамовичу не дают визу, Овечкин на грани провала

Нойштифт встречает сборную России. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Нойштифт встречает сборную России. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру воскресенья, 20 мая.

ЛУЧШИЙ. Смолов – снова первый
По результатам опроса футболистов клубов премьер-лиги, который ежегодно проводит "СЭ", лучшим игроком прошедшего чемпионата признан Федор Смолов. В третий раз подряд. Также Смолов – лучший игрок чемпионата по оценкам "СЭ".

СБОРНАЯ. Дискотеки и чучела козлов. Где будет жить команда Черчесова
Сборная России перед домашним чемпионатом мира-2018 прибыла на австрийский сбор. Пока команда собиралась в дорогу, спецкоров "СЭ" пустили внутрь отеля и в номера футболистов.

ВЕТЕРАН. Сергей Игнашевич: "Без Березуцких в сборной очень непривычно"
Дождливым утром сборная России провела в Новогорске последнюю тренировку перед вылетом в Австрию. Основное занятие снова пропустили Артем Дзюба и Алан Дзагоев, а на вопросы ответил главный ветеран команды.

РАБИНЕР. "Здесь только русских меняют?" О чем умолчал Денисов
Эпическое интервью Игоря Денисова Юрию Дудю достойно тщательного, построчного разбора. Оно ведь – о сути всего российского футбола, отмечает обозреватель "СЭ" Игорь РАБИНЕР.

ВИЗА. Абрамовича не пускают в Британию. В чем дело?
Фамилия владельца "Челси" не в первый раз в этом году появляется в СМИ. На этот раз он не смог посетить финал Кубка Англии – в субботу в Лондоне был побежден "МЮ" Жозе Моуринью – по уважительной причине.

КУБОК СТЭНЛИ. Василевский испортил день рождения Кузнецова – "Вашингтон" в шаге от вылета
"Тампа-Бэй" выиграла третий подряд матч у "Вашингтона" (3:2) и с таким же счетом повела в финальной серии Восточной конференции НХЛ. Андрей Василевский снова был на высоте, испортив настроение имениннику Евгению Кузнецову и его партнерам. В ночь на вторник по Москве для команды Александра Овечкина все может закончиться новым разочарованием.

ЧЕМПИОНАТ МИРА. Канада – без медалей
После победы над Россией в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею в Дании сборная Канады в субботу сенсационно уступила Швейцарии, а в воскресенье не добралась до бронзы. На этот раз "Кленовые" проиграли США в североамериканском противостоянии.

КХЛ. Возглавит ли Быков "Авангард"?
По данным нашего издания, новый председатель правления "Авангарда" Александр Крылов встречается с Вячеславом Быковым. Он уговаривает тренера вернуться в хоккей, и возглавить омскую команду.

БАСКЕТБОЛ. Худшие среди лучших
ЦСКА стал четвертым в "Финале четырех" Евролиги в Белграде. В матче за третье место армейский клуб потерпел поражение от "Жальгириса" со счетом 77:79, едва не отыграв отставание в 20 очков.

БОЙ. Крылов vs Мальдонадо. Нервно и кроваво в Ростове-на-Дону
Российский боец Никита Крылов одержал победу над бразильцем Фабио Мальдонадо в поединке за титул Fights Nights Global в полутяжелом весе. Андрей БАЗДРЕВ – о самом интересном поединке уик-энда.

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