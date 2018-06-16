Роналду в огне, Месси в гневе и мир у ног Головина

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру субботы, 16 июня.

РОНАЛДУ. Кубок мира под подошвой

Пятничный вечер на чемпионате мира по футболу-2018 подарил суперматч Португалия – Испания в Сочи. Крутые 3:3, дубль гения-злодея Диегу Косты, ошибка Давида де Хея, красивый мяч болеющего диабетом Начо и блестящий хет-трик Криштиану Роналду. Его в России не остановить?

МЕССИ. Не его день

В субботу днем на ЧМ-2018 стартовала Аргентина. Лионель Месси не смог в Москве забить Исландии даже с пенальти, матч закончился вничью – 1:1. Звезда в гневе пнул мяч высоко-высоко в центре поля после финального свистка, а Диего Марадона от расстройства нарушил запрет и закурил на трибунах "Спартака".

ГОЛОВИН. Весь мир у ног

В четверг сборная России в стартовом матче ЧМ-2018 разгромила Саудовскую Аравию (5:0). Лучшим в нашей команде стал хавбек ЦСКА Александр Головин, на счету которого три голевые передачи и мяч, забитый со штрафного. "Ювентус", "Барселона", "ПСЖ", оба "Манчестера" – и это не полный список топ-клубов, которые охотятся за 22-летним полузащитником.

РАЗБОР. Истинный уровень Головина: так ли он хорош?

Александр Головин – один из самых обсуждаемых (причем не только в России) игроков в первые дни чемпионата мира. Его сватают в "Барселону" и другие европейские гранды. Ему посвящают первые полосы зарубежные издания. Он понравился всем.

ФРАНЦИЯ. Пока не бежит: Дешам еще в поиске?

Один из фаворитов ЧМ-2018 стартовал с непростой, "технологичной" победы над Австралией – 2:1 в Казани. Команде Дидье Дешама помогли ВАР и "орлиный глаз". После пятничного огненного матча Испании и Португалии французы сыграли довольно невзрачно. В чем дело?

ВАР. Эксперимент проваливается

Эксперт "СЭ" Александр БОБРОВ – о работе судей в матче Аргентина – Исландия. Если вы были довольны новыми технологиями после игры Франция – Австралия, то рано радовались.

УГАДАЙКА. Кто выиграет ЧМ-2018?

Еще не все команды чемпионата мира стартовали, но вы уже сейчас можете смоделировать ход турнира. Сделайте несколько кликов, выберите своих фаворитов и назовите чемпиона. После финала будет интересно проверить.

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