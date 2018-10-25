Романцев атакует Карреру, месседж Кокорина из Бутырки, суд над Хабибом в Америке

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру четверга, 25 октября.

НАШИ. Лига – в Европе

В третьем туре Лиги Европы "Зенит" принимает "Бордо", "Краснодар" играет со "Стандардом" в Льеже, а "Спартак" – с "Рейнджерс" в Глазго. Первый матч красно-белых после отставки Массимо Карреры. Чего вы ждете от игры московской команды? Следим за результатами и оцениваем их после матчей.

ЛЕГЕНДА. Романцев идет против течения

"Назначение Карреры было ошибкой!" Легендарный тренер красно-белых дал громкое интервью "СЭ" и откровенно высказался об уходе Карреры из "Спартака".

ИСТОРИЯ. Кононов: в "Спартак" зовут трижды

В ближайшее время новым тренером красно-белых может стать Олег Кононов. Рассказываем историю специалиста, который в России главным образом ассоциируется со спартаковской игрой "Краснодара".

КРИТИКА. "Ну какой Рианчо тренер? Пустышка, полубесков!"

Бывший нападающий киевского "Динамо" Виктор Леоненко – критично о Рауле Рианчо, который ранее работал в украинском клубе, а сейчас стал и.о. главного тренера московского "Спартака". Есть и светлая сторона испанца – другой взгляд из Казани, где специалист помогал Курбану Бердыеву в золотом "Рубине".

ПРОВАЛ. Что с "Локо" в Лиге чемпионов

Ужасные результаты, вялый Фернандеш, плохая посещаемость. Мы ждали большего от "Локомотива" в Лиге чемпионов. Пока же происходящее с чемпионом России напоминает кошмарный сон Юрия Семина. К тренеру еще есть вопросы по судейству (именно так, а не наоборот).

ЗАКЛЮЧЕННЫЕ. По очереди моют туалет и ходят в спортзал

Сегодня – ровно две недели, как футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев были заключены под стражу. Мы собрали все, что стоит знать об их быте в "Бутырке". И заодно получили обещание от зенитовца. Сами игроки напомнили о себе рядом противоречивых цитат в общении с правозащитниками-журналистами. Вот здесь – размышления Александра Кокорина, здесь – его брата Кирилла, а здесь – Мамаева.

РАЗБИРАТЕЛЬСТВО. У Хабиба появятся подельники

Атлетическая комиссия штата Невада накануне продлила разбирательство по делу о беспорядках на турнире UFC229 после боя Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора до 10 декабря и сняла арест с половины 2-миллионого гонорара россиянина. Главное уточнение – комиссия собирается расширить круг обвиняемых, включив в нее всех, кто участвовал в драке и имеет лицензию NSAC.

ВЫХОД. Медведева – год без побед: когда это кончится?

У Евгении Медведевой есть возможность выиграть золото впервые с 11 ноября 2017 года. Впереди – второй этап серии Гран-при. Он пройдет в Канаде, куда фигуристка уехала работать этим летом.

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