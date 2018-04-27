Родченков путается в показаниях. Ярцев говорит о Каррере и Глушакове. Емельяненко пишет брату

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру пятницы, 27 апреля.

ЛЕГЕНДА. Георгий Ярцев: "Вопрос "Каррера или Глушаков" должен быть решен в интересах "Спартака"

Многие болельщики "Спартака" с тревогой ждут ближайшего тура чемпионата России. Еще бы! Ведь красно-белые потерпели три поражения подряд, и внутри коллектива есть сложности. Легендарный спартаковский бомбардир и тренер Георгий Ярцев – о том, что происходит с красно-белыми на финише сезона.

СУД. Мечты вместо реальности. Родченков не отказывался от своих обвинений

Когда мало хороших новостей, сознание хватается за каждую позитивную мелочь, иногда раздувая самую ерундовую деталь до размеров вселенского масштаба. Таково свойство человеческой психики. Именно это и произошло в истории с вердиктом Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу лыжника Александра Легкова, в котором информатор ВАДА Григорий Родченков якобы отказывается от допинговых обвинений против России.

ФИНАЛ. Последнее странствие Дон Кихота. Андрес Иньеста объявил об уходе из "Барселоны"

Сегодня полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста на пресс-конференции объявил об уходе из каталонского клуба. Нынешний сезон станет для 33-летнего испанца последним в составе сине-гранатовых. Скорее всего, футболист перейдет в китайский клуб "Чунцин Лифань".

ЭКСКЛЮЗИВ. Александр Емельяненко: "Перед боем напишу брату"

Осенью прошлого года между Александром и Федором Емельяненко случился публичный конфликт. Сейчас обоим предстоят бои с очень серьезными соперниками. Емельяненко-младший 5 мая в Екатеринбурге сразится с бывшим бойцом UFC бразильцем Габриэлом Гонзагой. А неделей раньше – в ночь на 29 апреля – поединок проведет его брат Федор. Самый знаменитый российский боец выйдет в октагон против экс-чемпиона UFC американца Фрэнка Мира. Александр Емельяненко в интервью "СЭ" рассказал, что бойцовские шоу не смотрит, но для поединка с участием брата сделает исключение.

(НЕ)ПРИЕХАЛИ. Россия теряет звезд перед чемпионатом мира

Новости из-за океана час от часа становятся грустнее. В среду ближе к ночи стало известно, что из-за проблем со здоровьем не смогут приехать на чемпионат мира вратарь "Коламбуса" Сергей Бобровский и защитник "Колорадо" Никита Задоров. Ситуация из плохой превратилась в почти безнадежную.

БОРЬБА. Золотая гонка. Инструкция по применению

До конца чемпионата остается три тура. В решающих матчах будут разыграны главные призы сезона – титул и места в еврокубках. Шансы на чемпионство сохраняют четыре команды, на Лигу чемпионов – пять.

ТОП. Никлас Лидстрем: "Дорогу к семи "Норрисам" мне проложил Константинов"

"СЭ" публикует беседу нашего обозревателя с лучшим защитником в истории шведского и одним из лучших – мирового хоккея, семь (!) раз завоевывавшим "Норрис Трофи" – приз сильнейшему игроку обороны НХЛ. Завтра Лидстрему исполнится 48 лет.

ШОК. Отмена постельного режима

17-летняя биатлонистка Анна Моисеева первой среди российских спортсменок публично призналась, что подверглась сексуальным домогательствам со стороны тренера Сергея Тутмина. Это дело должно стать революцией в отечественном спорте и вывести в публичное поле проблему, о которой до сих пор принято было молчать.

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