Родченков атакует Россию, Дзюба покинул "Зенит", ЦСКА подписал нападающего

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру вторника, 30 января.

ПЕРЕБЕЖЧИК. Родченков атакует Россию. "Вся правда" о русском допинге

Интервью с экс-главой Московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым должно было состояться в его конторе на Манхеттене. Но из-за мер безопасности изначально запланированный личный разговор с Родченковым превратился в телефонное интервью. "СЭ" перевел большую и скандальную беседу с перебежчиком, который вновь "обличает" русских спортсменов.

ТРАНСФЕР. Лучшее, что могло случиться с Дзюбой

Артем Дзюба не может сидеть на месте. Движение и перемены это, кажется, смысл его жизни. И вот сегодня зенитовский форвард перешел в тульский "Арсенал" на правах аренды до конца сезона. Объясняем, почему нападающий – молодец.

РЕШЕНИЕ. Поступок Граф: когда патриотизм ни при чем

Призер Игр-2014 в Сочи конькобежка Ольга Граф приняла решение отказаться от выступления на Олимпиаде в Пхенчхане. Некоторые болельщики считают Граф героиней, которая не согласна выступать на Играх на унизительных для страны условиях. Другие, напротив, обвиняют ее в недостатке патриотизма и желании бросить команду в сложный момент. Рассказываем, почему Граф стала первой отказницей от Олимпиады.

ДОЛГОЖДАННАЯ ПРЕМЬЕРА. Карякин бросает вызов Гусеву

Лучший российский шахматист Сергей Карякин открывает эксклюзивный цикл авторских программ на сайте "СЭ". "Карякин бросает вызов" – известные люди из мира спорта и не только пытаются противостоять нашему гроссмейстеру и победить на его территории. Возможно ли такое? Первый гость Сергея – знаменитый комментатор и журналист Виктор Гусев.

ТРАНСФЕР. Роман Бабаев: "Почему у Мусы не получилось в "Лестере"? Уровень РФПЛ и психология…"

Нападающий "Лестера" Ахмед Муса стал игроком ЦСКА. Нигериец присоединился к армейцам на правах аренды до конца сезона. Уже после оформления сделки на вопросы "СЭ" ответил генеральный директор красно-синих. Он также рассказал о контрактах Натхо, Вернблума и братьев Березуцких.

СВЯТО МЕСТО. Нужен ли промес "Саутгемптону"?

Британское издание The Times уверено: нападающий "Спартака" Квинси Промес на 90 процентов станет "святым" до закрытия трансферного окна. Разбираемся в том, зачем вообще голландец аутсайдеру английской премьер-лиги.

РАЗДВОЕНИЕ ЧУДИНОВА. МОК допустил до Игр дисквалифицированного скелетониста

Тренер сборной России по скелетону Сергей Чудинов получил от приглашение на Игры, несмотря на то, что МОК пожизненно дисквалифицировал его от участия в Играх в любом качестве за махинации с допинг-пробами. Как такое возможно?!

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